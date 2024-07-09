СССР был куда сильнее Афганистана, но проиграл войну и исчез с карты мира

В прошлом году я был настроен более оптимистично. Я думал, что Белый Дом весной-летом 2024 активно впишется за Украину, чтобы помочь ей одержать какую-то знаковую победу и на волне успеха выиграть выборы.

Сегодня очевидно, что Белый Дом придерживается прямо противоположной тактики – ни одного резкого движения против России, чтобы, Боже упаси, не произошла преждевременная эскуляция. Потому что на один цент подорожает бензин – и все, прощай, Овальный кабинет!

Но не один Жека Селиванов в этом виноват. Немалый вклад внесли простые американцы избиратели-демократы, которые очень неожиданно отреагировали на очередную войну в Израиле. Так что администрация Байдена, вероятно, решила не рисковать активизацией противостояния с Россией.

Что это значит? Это значит, что до ноябрьских выборов мы будем получать неограниченные слова поддержки и ограниченную военную помощь. И только после голосования, чем бы оно ни закончилось, возможны сдвиги. А на доброе или плохое – не берусь предполагать.

Впрочем, в исторической перспективе я все равно остаюсь оптимистом. СССР был куда сильнее Афганистана, но проиграл войну и исчез с карты мира. Россию ждет то же самое.