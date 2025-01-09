США обещают мир уже не за день, а через 100 дней

На днях написал, что есть признаки более трезвого подхода в окружении президента Трапа по поводу приостановки боевых действий в Украине. Подразумевал, что новым руководителям Белого Дома после учредительных консультаций с Патрушевым стало понятно: недоимперия совсем не стремится к миру. Ее цель – мягкая капитуляция коллективного Запада с его мировым порядком, построенным на правилах. И, как следствие, исчезновение Украины как альтернативы современной россии или в виде ее разрушения, или поглощения россией, или определенный микст. В общем, война — это мощный стабилизирующий фактор для современной российской власти.

Соответственно, заявления со стороны оцепления Трампа начали трансформироваться: сначала закончим войну еще в прошлом году, потом — в январе, после инаугурации, сейчас уже в течение ста дней. Причем выглядит так, что эти сто дней вынырнули не из каких-то практических соображений, а по традиции: на Западе считают, если не удается найти решение проблемы за сто дней, то не факт, что оно найдется и за тысячу.

В пользу Украины играет то, что Трамп считает Путина выдающимся, но авантюристом, потому что у него нет за спиной ни мощной экономики, ни научно-технических свершений, ни системных дипломатических достижений. Путин же ставит себя выше Трампа и подобных лидеров Запада, потому что те — мимолетные: приходят на небольшой срок, а путин руководит россией уже четверть века и еще будет руководить, пока не умрет.

Сейчас Трамп высказывается, что он понимает мотивы россии (читай – путина): НАТО приблизилось к границам – путин начал это теоретическое НАТО отодвигать. Но по западным канонам пути действуют слишком неуклюже. В цивилизованном мире можно нарушать правила, но иметь для этого реальные основания и делать это четко и быстро, максимум за пару месяцев (пример – военная кампания Азербайджана против Армении), а лучше – за пару недель. Если США за Трампа решат навести порядок на границе с Мексикой или отодвинуть Кита от Панамского канала, то это будет оперативно и убедительно, поэтому какое-то международное противодействие просто не успеет сформироваться.

Путин именно это и пытался сделать с Украиной, оттуда и СВО, а не война, но оказался не способен выполнены собственные планы, анонсированные и Пекину, и Вашингтону. Поэтому он для Трампа – лузер.

Если в отношениях с Трампом пути попытаются даже не доминировать, а стать на один уровень, то Трамп просто вынужден будет поставить его на место. За счет серьезного усиления Украины.

Но для этого сначала Украине нужно стабилизировать фронт и остановить наступление недоимперии — это рефрен, который все должны услышать и понять, как разрушен Карфаген.