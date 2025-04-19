Мы двигаемся не по слишком оптимистичному сценарию. И чтобы он не стал катастрофическим, "после Пасхи" нужно реально браться за ум. Особенно тем, от чьих решений зависит дальнейшая обороноспособность страны.

США не просто выходят из переговоров. Команда Трампа будет делать вид, что не замечает войны в Европе. И второй рукой будет пытаться найти механизмы, которые дадут возможности экономических взаимозачетов с Москвой. До какого-то броска, пока кремлевцы не надорвутся. Россия будет бомбить еще сильнее, чтобы давить психологически и истощая наше ПВО. С вооружением – дай бог – чтобы нам его хотя бы продавали.

Что в этой истории (когда Европа тоже экстренно фрагментируется) нужно делать властям? В первую очередь – мобилизовывать внутренний ресурс общества. В ситуации, когда существует значительное недоверие, это сделать трудно, но необходимо, потому что сама по себе власть не выгребет. Это тоже уже очевидно.

Не буду предлагать рецепт "правительства единства" – это уже проехали. В этот критический момент в принципе должен быть сформирован какой-то стратегический Совет, где президент будет слышать не паркетные спичи, а вместе с другими участниками политических и экономических процессов, будет вырабатывать стратегии нашего совместного выживания как нации.

Очевидно, что в этот Совет должны попасть те, кто уже доказывал свою эффективность на отдельных участках работы, а также те, кто приобрел опыт за время войны. Не вижу проблемы, если рядом будут сидеть и "патриотические олигархи", и нынешние менеджеры (если у них есть видение), и представители бизнеса, и представители местного самоуправления, и представители гражданского общества, и духовенство.

По большому счету, у нас есть временный запас в 3-4 месяца, чтобы сформулировать задачи и начать работать по разным направлениям, чтобы усилить обороноспособность. К осени Россия войдет в, по их мнению, "завершающий этап СВО", и нам нужно быть максимально к этому готовыми.