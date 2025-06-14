Сравнительная характеристика ирано-израильской войны и нашей
Следует начать с азов. Ближний Восток – это стратегический для мира регион: крупные запасы нефти, ключевой узел для логистики энергоносителей, основной хаб транс-торговли. Итак: все, что происходит на Ближнем Востоке (на стыке с мусульманским миром), оказывает эффект первой косточки домино в последующих процессах.
И здесь было бы полезно подумать над очень интересным рикошетом, который отдаляется от Ближнего Востока к нам. Ирано-израильский абсцесс свинтил цену на нефть: она взлетела более 73 долларов, и это означает выход на мировой рынок РОССИЙСКОЙ нефти под торжественные фанфары. Она никуда и не исчезала: доля стран Великой Семерки в транспортировке путинской нефти в мае составила 54%. Мир не будет чахнуть без нефти, и война всем до жопы (как была бы и нам на их месте).
Ближневосточная война выгодна россии. Мир будет еще больше покупать ее нефть. И этому надежно помогает Украина. У нас помпезно прекращен транзит российского газа – но прокачка НЕФТИ не прекращалась ни на мгновение. Ее транзит в Венгрию помогает пути зарабатывать 15 млн долларов в день. Если из-за ирано-израильской войны цена на нефть прыгнула – то теперь и 20 млн долларов ежедневно враг будет зарабатывать на транзите через несгибаемую Украину. Ну это Восток близок или наши недалекие?
Продолжаем урок сравнительной характеристики ирано-израильской войны и нашей.
- Границы никто не закрывал на колодке.
- Все публичные спикеры выходят в прессу в наглаженных костюмах, с галстуками и свежевыбритым лицом. Никто не нагнетает театральную милитаристику дешевого пошива.
- Верхний возраст резервистов – 40 лет. Для офицеров - 45. Народ после 45 лет в войне не участвует (лишь добровольно или по профессиональному контракту). В армейские ряды присоединяется только молодое, обученное (действует ежегодное общеобязательное собрание), здоровое население обоих полов. Вызвав резервиста, государство платит ему полный объем той зарплаты, из которой его забрали.
- Все население пережило шквальную бомбардировку в обустроенных бомбоубежищах. Погибли только 3 человека – при том, что массовость и плотность ракетных обстрелов даже не сравнимы с нашими: было сотни ракет на очень малый периметр ударов.
- И на следующий день в Израиле не появились волонтеры с призывом срочно скинуться на "байракторы мести", и израильтянам не пришло в голову за сутки галопом собрать полмиллиарда на частный и никем не контролируемый сбор. Военное волонтерство априори невозможно, потому что армия и война – это прерогатива, монополия и прямая функция ГОСУДАРСТВА. Для этого она и существует.