Спецоперация РФ ''Путин готов к компромиссу'' началось

Не добившись успеха силой на поле боя, российские власти пытаются реализовать свои цели хитростью, с помощью обмана и манипуляции. Для этого начата специальная дезинформационная спецоперация под условным названием "Путин готов к компромиссу".

Дезинформацию закидывают в офис президента и СМИ. В ход пошел текст "российских мирных предложений" (его озвучил Дмитрий Гордон в интервью Голованову). Это очевидная липа. Россия по ним якобы согласна на особый статус и совместное с Украиной управление Крымом. Для Путина захват Крыма - главное достижение в карьере, это его идея фикс, он даже обсуждать статус Крыма никогда не согласится. Не согласится он и на другие компромиссные предложения. Уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа - сверхценная параноидальная идея Путина, о которой он много раз проговаривался и от которой не в состоянии отказаться.

Однако некоторые известные эксперты и журналисты в последнее время заговорили о возможности компромисса с Путиным ценой потери Украиной ее оккупированных территорий и даже пытаются готовить к этому общество. Есть ощущение, что и во власти кто-то важный клюнул на российскую наживку.

Вот такой диалог произошел, например, между, как пишут, близким к офису президента политологом Владимир Фесенко и журналистской Натальей Мосийчук.Мосийчук: "Людям нужно объяснить: не проиграет войну тот, у кого остается столица, большинство территорий, выход к морю".Фесенко: "Наш главный интерес – не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию. А территории можно вернуть и позже".

Необходимость гнилого компромисса оправдывается, в частности, распространением паники по поводу возможного прихода Трампа к власти. А параллельно в Киев неожиданно едет Орбан и тоже заманивает Зеленского миражом соглашения с Путиным. Однако проблема даже не в том хорош или плох компромисс, а в том, что с Путиным он просто невозможен.

Не моё дело комментировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Но я хорошо знаю российскую политическую ситуацию. Эта дезинформационная спецоперация проводится не для достижения компромиссного мира и даже не для временной заморозки войны. Ее задача - ослабление, деморализация и дестабилизация Украины. Кремль пытается обманом заставить украинские власти согласиться на компромисс, на утрату части оккупированных территорий. А потом требования будут всё ужесточаться. Это же типичная для российских властей бандитская тактика. Главное прогнуть противника, чтобы он дал слабину, пусть даже в малом. А потом его уже проще будет нагибать все ниже и ниже.

Таким образом Путин хочет расколоть украинское общество, вызвать конфликт между украинскими патриотами и руководством страны, лишить украинцев воли к сопротивлению. Конечная цель этой провокации - хаотизация и захват Украины.