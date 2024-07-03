Спецоперація РФ ''Путін готовий до компромісу'' розпочалося

Не досягнувши успіху силою на полі бою, російська влада намагається реалізувати свої цілі хитрістю, за допомогою обману та маніпуляції. Для цього розпочато спеціальну дезінформаційну спецоперацію під умовною назвою "Путін готовий до компромісу".

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Дезинформацию закидывают в офис президента и СМИ. В ход пошел текст "российских мирных предложений" (его озвучил Дмитрий Гордон в интервью Голованову). Это очевидная липа. Россия по ним якобы согласна на особый статус и совместное с Украиной управление Крымом. Для Путина захват Крыма - главное достижение в карьере, это его идея фикс, он даже обсуждать статус Крыма никогда не согласится. Не согласится он и на другие компромиссные предложения. Уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа - сверхценная параноидальная идея Путина, о которой он много раз проговаривался и от которой не в состоянии отказаться.

Однако некоторые известные эксперты и журналисты в последнее время заговорили о возможности компромисса с Путиным ценой потери Украиной ее оккупированных территорий и даже пытаются готовить к этому общество. Есть ощущение, что и во власти кто-то важный клюнул на российскую наживку.

Вот такой диалог произошел, например, между, как пишут, близким к офису президента политологом Владимир Фесенко и журналистской Натальей Мосийчук.Мосийчук: "Людям нужно объяснить: не проиграет войну тот, у кого остается столица, большинство территорий, выход к морю".Фесенко: "Наш главный интерес – не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию. А территории можно вернуть и позже".

Необходимость гнилого компромисса оправдывается, в частности, распространением паники по поводу возможного прихода Трампа к власти. А параллельно в Киев неожиданно едет Орбан и тоже заманивает Зеленского миражом соглашения с Путиным. Однако проблема даже не в том хорош или плох компромисс, а в том, что с Путиным он просто невозможен.

Не моё дело комментировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Но я хорошо знаю российскую политическую ситуацию. Эта дезинформационная спецоперация проводится не для достижения компромиссного мира и даже не для временной заморозки войны. Ее задача - ослабление, деморализация и дестабилизация Украины. Кремль пытается обманом заставить украинские власти согласиться на компромисс, на утрату части оккупированных территорий. А потом требования будут всё ужесточаться. Это же типичная для российских властей бандитская тактика. Главное прогнуть противника, чтобы он дал слабину, пусть даже в малом. А потом его уже проще будет нагибать все ниже и ниже.

Таким образом Путин хочет расколоть украинское общество, вызвать конфликт между украинскими патриотами и руководством страны, лишить украинцев воли к сопротивлению. Конечная цель этой провокации - хаотизация и захват Украины.