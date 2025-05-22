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Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса

Кирилл Сазонов

Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса
Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса

На заседании Совета ЕС по общим вопросам 27 мая будет рассмотрен вопрос применения к Венгрии статьи 7 Договора ЕС, которая позволяет лишить страну права голоса, если она "серьезно нарушает европейские ценности". Об этом говорится в программе заседания. Дело по Венгрии было инициировано Европарламентом еще в 2018 году из-за широких претензий к Будапешту — от функционирования избирательной системы и независимости судебной власти до нарушения прав нацменьшинств.

Несмотря на декларируемую готовность к сотрудничеству, правительство Виктора Орбана так и не приняло все меры, рекомендованные в резолюциях Совета ЕС. Потенциальное лишение Венгрии права голоса означает, что она больше не сможет блокировать выделение Украине финансовой помощи и влиять на содержание пакетов санкций против РФ.

Источник:facebook.com

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