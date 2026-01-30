Солнце русского нацизма снова восходит над Европой

Пропаганда россии на международной арене сработала очень хорошо, это надо признать. Из россии сделали такую себе "матрешечку" – улыбчивую, веселую, безопасную, мирную. Мир смотрел русский балет, русские фильмы, восхищался русскими спортсменами и обожал русскую литературу. Поэтому, именно поэтому так трудно нам доказать миру, что нас убивает россия, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Далее текст на языке оригинала.

Ну, як це, он вона така приємна, в ПАРЄ, в ООН, за мір в усьому мірє. Трошки озброєна, трошки ядерна, але ж дає газ, нафту, й все таке корисне. Посміхається – давайте дружити! Шуткує – хто не з нами, той проти нас!

А те, що росія трошки стріляє по Україні, трошки просуває кордони, трошки знищує людей, то ж… в цьому місці світ відводить очі.

Але повернемося до культури росії. Культуру та спорт росія використовувала весь час, як маску, гарну маску з посмішкою, надягнуту на перекошене ненавистю обличчя маніяка-садиста.

Це працювало. Реально працювало. Світ шаленів від російського балету, не помічаючи російського шовінізму, нацизму, рашизму, імперіалізму. По телебаченню показували російські фільми, балет, але не показували росіян, які майструють картонну ракету з написом "на Вашингтон". Світ закривав очі на злочини росії відносно інших країн, націй. Світ закривав очі на те, що відбувалося в середині цієї країни й рукоплескав, кричав "браво", "віват", викликав на біс… зелених чоловічків, маніяків, садистів, збоченців, яких масово готувала росія для війни.

Звірства росії у Беслані світ не побачив, бо тиснув руки російським газонафтовим бізнес-партнерам.

Звірства росії у Грузії світ не побачив, бо рукоплескав балету та російським поп-зіркам.

Звірства росії в Україні світ не побачив, бо…

Бо світ до цього часу не бачив ні Голодомору, ні вбивства українців НКВСниками, ні ГУЛагу, ні "переселення" українців до Сибіру, ні інших злочинів, які зчиняв срср.

Світ мовчки визнав росію правонаступницею срср, бо хотів продовжити бізнес за будь-яку ціну, не зважаючи на те, що знав про усі злочини срср.

Досі не зрозуміло, чи виходить світ потроху з летаргічного сну чи ні, хоча Україна спалила усі маски та покривала росії, якими вона зачаровувала світ.

Чи бачить світ увесь масштаб російської загрози, що йде від росії? Я думаю, що, ні!

Уся увага прикована до однієї особи – путіна. Усі вважають, що це корінь зла. Що ж, світ знову сліпий. Він й так не зрозумів, що зло – це критична більшість мешканців росії.

Світ так й не зрозумів, що путін чи кремль, це ніщо без тих, хто генерує ненависть, а їх на росії мільйони.

Міжнародні ЗМІ навряд чи будуть ставити в топ-новини страшні факти з російського життя. Шкода! Бо те, що зараз відбувається всередині росії, це вказує на завершення формування абсолютно нової реальності: російський нацизм. Світ не розуміє, що росіяни готові вбивати та воювати проти будь-якої країни навіть безкоштовно.

Скоро – я думаю, що у травні – на росії почнуть вводити талони на їжу, ліки та засоби гігієни. Думаєте це зупинить росіян, чи вкаже їм на те, що їх бідність та війна, що розв’язав путін пов’язані? Ні!

Критична більшість російського суспільства, це готова безкоштовна армія вбивць. А світ досі цього не побачив, не зрозумів та не віднайшов жодного стоп-крану, щоб зупинити це абсолютно нацистське формування.

На росії зросла кількість злочинів, які скоюють діти та підлітки. Десятилітні діти вбивають. Просто подумайте про це.

Більшість злочинів, які зчиняють російські діти, це вбивства з причин шовінізму, расизму, міжнаціональному та релігійному підґрунті.

23 грудня 2025 року російський 15-річний підліток здійснив напад на школу у підмосковному селищі Гірки-2. Він прийшов у школу з ножем й почав погрожувати дітям, вчителька намагалася вивести дітей з класу й тоді учень 4 класу закричав, що він відволіче увагу нападника, щоб вона вивела дітей. Цей хлопець був таджиком за національністю, що викликало неабиякий гнів нападника й він здійснив понад 10 ударів ножем, вбивши хлопчика.

При чому нападник сміявся, викрикував шовіністичні, нацистські лозунги, щодо вбивства усіх "чорно"…

10-річного таджицького хлопчика Кобілджона Алієва росіянин вбив через його національність!

Після вбивства Тимофій – так звали вбивцю – зробив селфі з вбитим. Насміхався над тілом й обіцяв продовження вбивств.

Вже 11 років росія бореться з "фашизмом" в Україні, а з усіх російських екранів ллється ненависть проти усіх. Усіх!

Інформаційний простір росії насичений ненавистю до усіх соціальних груп, класів, рас, національностей, країн… Нема тих, кого б росіяни не ненавидили. Діти вважають нормою вбивати "нерусских".

Я часто пишу про те, що росія формує, навмисно, спеціально, продумано, з розрахунком на майбутнє.

Перше, що зробила росія в ОРДЛО, це взяла під контроль дітей та молодь. Якщо 2013-2015 роки пропаганда росії була спрямована на дорослих мешканців Луганської та Донецької області, то з 2016 року уся сила пропаганди спрямувалася саме на дітей та підлітків.

В ОРДЛО, так само, як й на росії, з дітей сформували батальйони вбивць.

Діти та підлітки ОРДЛО навчаються у воєнізованих класах чи кадетських корпусах, приймають участь у воєнній підготовці у воєних таборах, вчяться стріляти по мішенях в українських костюмах. Європа та НАТО для дітей росії та ОРДЛО – ворог номер 2, бо ворог номер 1 – це українці.

Але, якщо ми говоримо про ОРДЛО, то пропаганда змінювала там дітей, навіть тих, хто на 2014 рік вчився в україномовних школах та дитсадках, цілих 10 років. Й те, не вийшло змінити усіх. Є діти, що навіть зростаючи в ОРДЛО, досягнувши віку, що можна було виїхати по російському паспорту, неймовірними шляхами виїжджають в Україну. Але критична більшість тих, хто зростає в ОРДЛО є антиукраїнці по вихованню, духу та ментальності.

Уявіть тільки ту молодь, яка зросла на росії.

Це сталося не тільки через пропаганду насилля, яку росія поставила у червоний кут свого життя. Це сталося через те, що світ не бачив справжньої росії, а лише її маску, й аплодував російському балету.

Але світ цього не бачить. Світ не розуміє, зникне путін, але не зникне росія. Не буде у росії грошей, вони все одно будуть вбивати. Всередині росії, самі себе, самих себе, але то байдуже. Вже сьогодні росія має бути повністю ізольована від суспільства. Ніяких спортсменів без прапору, ніяких балетів з російським корінням, ніяких туристів з російським паспортом, ніяких постачань товарів на росію.

Що ж, трошки історії.

Майже 22 роки тому, у лютому 2004 року, у Петербурзі російськими нацистськими відморозками було вбито 8-річну таджицьку дівчинку Хуршеду Султанову.

Журналістка Анастасія Г., яка висвітлювала цей резонансний злочин, згадує: "Множинні ножові поранення, здичавілий натовп російських нацистів-скінхедів, що кричать "Бий чорних" і "Геть з Росії"… Їх родину майже біля будинку, де вони жили, зустрів натовп скінхедів, яких тоді зрощував кремль для залякування росіян та "братніх" народів. Такі собі "борці з мігрантами" при зброї, зв’язках у міліції, з відчуттям вседозволеності.

Коли тиран приходить до влади, він спочатку влаштовує терор своєї країни, а потім вже іншим. Це закон. Біля кожного тирана умовні "тітушки", які будуть виконувати будь-яку брудну роботу: забивати битами, кийками, стріляти у потилицю чи спину, кидати коктейлі молотова, вбивати, катувати, викрадати людей. Скінхеди – це був один з пілотних пробних проєктів фсб по контролю молоді та формування загонів вбивць.

Родину, яка приїхала на заробітки до Пітера з Таджикистану, побили настільки, що дитина померла.

Цинічно та з підкреслено нагло "розслідування" зайнялося не скінхедами, а батьком вбитої дитини, його затягали по принизливим експертизам, шукали нібито сліди наркотиків, через які нібито вбили його дочку. Звісно ж нічого не знайшли.

Трудові мігранти на росію їдуть громадяни з країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан), тобто екссоюзні країни, які шукають роботу через бідність та високий приріст населення.

Зауважу, ці "братські" країни, були знищені й збанкрутували в часи срср, бо з них на москву викачували максимум. Ці країни зараз досі є сателіти росії. Й це погано для них скінчиться.

Нещодавно збільшився потік робітників з Північної Кореї та Індії, які їдуть на росію й готові працювати за низьку зарплату, щоб заробляти гроші для свого режиму та навіть воювати, бо повертатися у голод вони не хочуть. Звісно їх будуть оберігати більше, ніж мігрантів з країн екссоюзу, бо це міжнародна програма, а ті "третій сорт – не брак".

Зараз на росії вбивства мігрантів з Таджикистану досягли піку. Через безкарність, через те, що більшість вбивць отримують короткій термін або їх виправдовувано, злочини зростають.

Насилля, яке лине звідусіль, породжує лише насилля. Якщо світ таки побачить справжню росію й вирішить огородити, закрити це зло в її кордонах, якщо оці зранені росією "братські" країни нарешті приймуть рішення стати вільними, по-справжньому вільними, росію чекає страшне майбутнє, її насилля не зможе вирватися зовні й знищить її зсередини.

Нам треба показувати міжнародній спільноті не тільки злочини, які росія скоює на території України, а й ті, які росіяни скоюють в інших країнах та всередині своєї. Ми маємо кожного дня зривати з росії маску порядності та чеснот, а потім просто вирвати її отруйні зуби.

Повернення росії в ПАРЄ, з якої її вигнали 11 років тому, саме через перший переляк світу після вторгнення росії в Україну, закінчився пшиком – росію в ПАРЄ повернули.

Не знаю, чи будуть просити вибачення за виключення, але те, що росії знову вірять, аплодують й тиснуть руки, каже про багато – абсолютний програш України на міжнародному рівні. Повернення росії у ПАРЄ, це, як схід нового сонця нацизму над Європою. Залишилося стати на коліно й та крикнути "зіг хайль, путін".

Це означає – або світу байдуже на кров, яка ллється з рук росіян, бо вони вже не вбивають, а просто косять людей, або світ визнав свою слабкість й намагається за будь-яку ціну укласти з росією пакт про ненапад на країни ЄС та НАТО.

Це означає, що росія безкарно буде вбивати українців, таджиків, киргизів, щоб вона не вбивала німців, поляків, італійців, французів, чехів, словаків, світу байдуже на кров народів екс-радянського союзу, бо ж "третій сорт-не брак", світ визнав свою слабкість й намагається за будь яку ціну укласти з росією пакт про ненапад на країни ЄС та НАТО.

Але у кожній угоді є своє "але". Гітлер теж підписував пакт про ненапад, сталін теж, а ще був укладений "Будапештський меморандум" про гарантії, а ще… пиши, Хома, папір усе стерпить!