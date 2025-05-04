Согревайтесь сегодня: с понедельника Украину ожидает похолодание
Грейтесь сегодня, потому что уже с понедельника в Украине начнет меняться воздушная масса на более свежую, более холодную.
5 мая у западных, северных, большинства центральных максимальная температура воздуха снизится:
на западе до +10+16 градусов
на севере до +12+18 градусов
в центральных областях до +17+22 разве на Днепропетровщине еще будет около +25 градусов.
В южной части и восточных областях завтра еще удержится теплая погода, ожидается +21+26 градусов.
Типичные майские дожди с грозами 5 мая возможны в западных, северных областях, в центре, кроме Днепра с районами. А также в Одесской и Николаевской областях.
Это – деятельность холодного атмосферного фронта – карта внизу.
На остальной территории Украины существенные осадки – вряд ли.
Ветер юго-западный с переходом в тылу холодного атмосферного фронта на северо-западный, умеренный, временами порывистый.
В Киеве в понедельник местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +15+17 градусов.
Ближайшую неделю скроет летние градусы, будет свежевать, разве что на юго-востоке еще задержится до среды более теплая погода.
Но сирень еще будет цвести.