Соглашение Украина - США было заключено согласно ведической астрологии в один из лучших дней года

Оказывается, соглашение Украина – США было заключено согласно ведической астрологии в один из лучших дней года – Акшая Тритя

Это мне утром написал товарищ, известный в Украине политик. Который очень глубоко в теме ведической астрологии (в отличие от меня))

Решил порыться. Делюсь:

"Акшая" на санскрите означает "неизбежная" или "вечная", а "Третья" означает "третий день".

Этот день считается особенно благоприятным для создания новых дел, совершения важных покупок (особенно золота) и проведения религиозных церемоний.

В индуистской традиции Акшая Третья ассоциируется с началом Трета-юги (вторая из четырех эпох в индуистской космологии), а также считается днем ​​рождения Парашурамы (шестое воплощение Вишну).

В этот день также отмечают начало составления эпоса "Махабхарата" мудрецом Вясо.

Для многих индусов в этот день традиция покупать золото или золотые украшения, так как считается, что это принесет процветание и благополучие. Также в этот день часто проводятся свадьбы, начинают новые бизнес-проекты и благотворительные пожертвования.

С точки зрения ведической астрологии подписание соглашения между Украиной и США в день Акшая Третья имеет особое значение, поскольку этот день считается исключительно благоприятным для создания новых предприятий и долгосрочных инициатив.

В ведической астрологической традиции Акшая Третья имеет несколько важных характеристик, которые могут интерпретироваться в контексте международного соглашения:

1. Долговечность и стабильность - слово "Акшая" означает "бестолковый" или "неразрушенный". Соглашения, подписанные в этот день, согласно ведическим верованиям, имеют потенциал быть долгосрочными и устойчивыми к внешним препятствиям.

Материальное процветание – этот день традиционно ассоциируется с Лакшми (богиней благосостояния) и считается благоприятным для экономических инициатив и инвестиций.

Соглашение по инвестиционному фонду восстановления хорошо соответствует этой энергии.

Свобода от негативных влияний - Акшая Третья считается одним из трех дней в году (!), когда отсутствует влияние Раха (теневой планеты, ассоциирующейся с препятствиями), что делает его исключительно чистым для начинаний.

Баланс стихий - в этот день, согласно ведической астрологии, наблюдается гармоничный баланс между земными и космическими энергиями, что способствует начинаниям, требующим долгосрочной стабильности.

Для украинско-американского соглашения выбор такого дня может символически указывать на намерение создать прочные взаимовыгодные отношения с акцентом на долгосрочное экономическое процветание и стабильность.

В ведической традиции это могло бы рассматриваться как благоприятное начало для партнерства (!), особенно связанного с природными ресурсами и восстановлением.

Не знаю кто именно выбрал эту дату, но, похоже, она выбрана удачно))

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