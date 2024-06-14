Соглашение о безопасности между Украиной и США вызвало истерику в России

Двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и США, которое Президенты Зеленский и Байден подписали вчера в рамках саммита "Большой семерки" в Апулии, не на шутку разорвало российский пропагандистский пул, вот уже как сутки переживающий принятие неизбежного.

Странным образом, россиян не так сильно рвало от соглашений с другими 15 странами-союзницами Украины и даже объёмная помощь от Японии, не так триггерила как соглашение с США.

И дело даже не в том, что США это исторически сложившийся геополитический враг россии и так было, есть и будет всегда, а то что за разрывающимися в извержении декалитров жёлчи говорящими головами, стоят кураторы, прекрасно понимающие к чему ведёт их тупиковый процесс.

Фактически, по состоянию на сегодня, на третий год войны, россия доведена до положения поиска оружия и техники в странах третьего мира - Африке, пытается выкупать старые советские танки у Судана, ищет возможность приобретения техники в странах Центральной Азии, на Ближнем Востоке и даже Латинской Америки! На третий год войны россия истощается быстрее, чем за предыдущие два года и перспективы восстановления довоенного потенциала, после окончания войны равны нулю.

В свою очередь Украина получает не только гарантии поддержки на период войны, но и после её завершения будет развивать свой ВПК и усиливать потенциал армии за счёт западных технологий, доказавших тотальное превосходство над советскими и российскими. И кто является лидером среди всех стран-союзниц Украины в вопросах высоко-технологичности и объёмов ВПК?

США.

Тот кто в россии не занимается брюзжанием и сквернословием с экранов телевизоров, а проводит анализ для высшего военно-политического руководства страны, прекрасно осознают в какую бездну погружается их страна, в вопросах безопасности и отстаивания национальных интересов, в спорах с теми, кто ещё вчера притворялся "друзьями" и "братьями", а вот Украина - наоборот, встанет на путь усиления региональных позиций.

Fatum...