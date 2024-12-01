События в Сирии: Турция выбрала прекрасный момент для удара

Читаю новости по Сирии. Точнее, смотрю реакцию украинского ТГ и ФБ по поводу событий в Сирии. Здесь и "вломили россиянам" (хотя там в основном из внешних сил были иранцы), и "желтые ленты" как какой-то намек чуть ли не на украинский след. С одной стороны, понимаю реакцию населения – приятно читать когда партнеру твоего врага "вломили". Но ввиду того, что разгоняют мемы о чуть ли не "наших" местах, далеко не простые "читатели" ФБ мне становится не по себе. Ведь чаще всего из-за таких разгонов наши, реально наши и реально важные тезисы, бывает, воспринимают неоднозначно.

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Чому?

Ок. Давайте на пальцях.

1) Це операція Туреччини за розширення зони контролю і отримання під контроль території, достатньої для створення якогось аналога "ДНР" на сирійській території. Проводиться поки що силами не урядової армії, а залишком ісламістської опозиції в Сирії і протурецьких військових формувань. Хто не в курсі -- почитайте про зону контролю "сирійських туркеманів" і операцію "Оливкова гілка".

2. Зона урядових військ - війська Асада, іранські інструктори з КСІР і 1 блок-пост росіян (там було приблизно 100 осіб), який знявся кілька тижнів тому.

3) Це боротьба за післявоєнні мирні консультації щодо Сирії, де гравцями є Туреччина, Іран, РФ, власне, Сирія і сирійські курди, які користуються підтримкою США. І в даному випадку це боротьба між Іраном і Туреччиною.

4. ОК. Усе нормально? Поки що так. Але подивіться на карту і на те, що знаходиться на північ від Алеппо. Там залишки курдського анклаву, який не до кінця знищений турками під час операції "Оливкова гілка". Тобто після захоплення Алеппо логічно знищити цей анклав. Ще не зрозуміли пастки нашої публічної радості? Ок. поясню на пальцях: Турецькі проксі сили знищуватимуть американських партнерів у Сирії. А ми радіємо чиїм успіхам? Турецьких проксі. А в кого зброю просимо, а?

Туреччина вибрала прекрасний момент для удару -- РФ зайнята своїм, у США період "до інавгурації", коли Вашингтон не може (з політичних мотивів) починати нові операції. Іран був зайнятий Ліваном та Ізраїлем. Прекрасно.

Проблема в тому, що нам можна вплутуватися в такий вузол суперечностей *(навіть медійно), спочатку трохи розібравшись у темі.