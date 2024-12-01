Події в Сирії: Туреччина вибрала прекрасний момент для удару

Читаю новини щодо Сирії. Точніше, дивлюся реакцію українського ТГ і ФБ щодо подій у Сирії. Тут і "вломили росіянам" (хоча там здебільшого із зовнішніх сил були іранці), і "жовті стрічки" як якийсь натяк мало не на український слід. З одного боку, розумію реакцію населення - приємно читати коли партнеру твого ворога "вломили". Але з огляду на те, що розганяють меми про мало не "наших" місцями, далеко не прості "читачі" ФБ мені стає не по собі. Адже найчастіше через такі розгони наші, реально наші й реально важливі тези, буває, сприймають неоднозначно.

Чому?

Ок. Давайте на пальцях.

1) Це операція Туреччини за розширення зони контролю і отримання під контроль території, достатньої для створення якогось аналога "ДНР" на сирійській території. Проводиться поки що силами не урядової армії, а залишком ісламістської опозиції в Сирії і протурецьких військових формувань. Хто не в курсі -- почитайте про зону контролю "сирійських туркеманів" і операцію "Оливкова гілка".

2. Зона урядових військ - війська Асада, іранські інструктори з КСІР і 1 блок-пост росіян (там було приблизно 100 осіб), який знявся кілька тижнів тому.

3) Це боротьба за післявоєнні мирні консультації щодо Сирії, де гравцями є Туреччина, Іран, РФ, власне, Сирія і сирійські курди, які користуються підтримкою США. І в даному випадку це боротьба між Іраном і Туреччиною.

4. ОК. Усе нормально? Поки що так. Але подивіться на карту і на те, що знаходиться на північ від Алеппо. Там залишки курдського анклаву, який не до кінця знищений турками під час операції "Оливкова гілка". Тобто після захоплення Алеппо логічно знищити цей анклав. Ще не зрозуміли пастки нашої публічної радості? Ок. поясню на пальцях: Турецькі проксі сили знищуватимуть американських партнерів у Сирії. А ми радіємо чиїм успіхам? Турецьких проксі. А в кого зброю просимо, а?

Туреччина вибрала прекрасний момент для удару -- РФ зайнята своїм, у США період "до інавгурації", коли Вашингтон не може (з політичних мотивів) починати нові операції. Іран був зайнятий Ліваном та Ізраїлем. Прекрасно.

Проблема в тому, що нам можна вплутуватися в такий вузол суперечностей *(навіть медійно), спочатку трохи розібравшись у темі.