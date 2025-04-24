Слойки с вишней и заварным кремом: рецепт из теста фило
Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкуснейший десерт из теста фило - слойки с вишней и заварным кремом. Это идеальное сочетание... тонкое тесто фило, нежный заварной крем с ванилью и вишня. Обязательно готовьте и делитесь впечатлениями.
Слойки с вишней и заварным кремом
400 г теста фило
150 г сливочного масла (82%)
Для декора:
сахарная пудра
Заварной крем:
300 мл молока
40 г желтка (2 шт.)
50 г сахара (2 ст. л. с горкой)
ваниль или ванильный сахар
15 г муки (3 ч. л.)
15 г кукурузного крахмала (3 ч. л.)
30 г сливочного масла (82%)
Вишневая начинка:
300 г вишни (без косточек)
20 г кукурузного крахмала
30 г сахара (1 ст. л. с горкой + 1 ч. л. без горки)
50 мл воды или вишневого сока
Всем приятного аппетита!