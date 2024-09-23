Сколько российских складов способна уничтожить Украина?

Пытаясь ответить на этот вопрос, я сразу сопоставляю целый ряд факторов, от размера склада, до его наполненности. Чаще всего я отвечаю, что в ближней зоне досягаемости у РОВ 5 самых наполненных складов ГРАУ. Один из них на днях был ликвидирован.

Но, странным образом, люди слушающие – не слышат, а когда не слышат, то и не понимают. Поэтому, немного матчасти.

Когда спрашивают про склады, то, какие имеют ввиду объекты, тактического, оперативно-тактического, стратегического значения? В зоне поражения/досягаемости СОУ или в целом по всей россии? По степени наполненности или по уровню возможного объёма хранения?

Давайте рассмотрим вариант следующего порядка постановки вопроса. Сколько в зоне досягаемости средств поражения СОУ находится складов боеприпасов на территории россии?

С учётом дальности поражения наших дронов-камикадзе 2 500 км в этой зоне находится 42 склада. Но, не все они заполнены на 100% и даже на 50%, а некоторые и вовсе – опустошены.

В настоящее время СОУ отрабатывают цели с максимальной наполненностью, далее будет отработка по остальным, несколько иной категории.

А потому, так или иначе, но – далі буде!