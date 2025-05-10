Сколько будет продолжаться холодная погода в Украине: прогноз

Дорогие киевляне!

Кто мерзнет, трясется от холода и дома, и на улице, слабодушно поглядывает на любовно уже упакованные зимние вещи, на длинный пуховик и – о нет! - на шапку – для вас эта прогностическая информация.

В ближайшие дни холод никуда не денется. И это лучше знать, чем не знать)

Ну как холод? Не мороз, конечно, но и существенных оползней в сторону ощутимого потепления не видно. Пока.

Я же сама всегда говорю, что самые вероятные прогнозы погоды на сутки-трое суток.

Далее – тенденция.

Но и тенденция имеет право на синоптическую жизнь. С последующими уточнениями.

Потому.

Холодная или прохладная погода продлится еще до конца следующей недели.

Да еще с периодическими дождями!

Температура воздуха разве что нервно подскакивает вверх при прояснениях - дождь не будет идти круглосуточно.

Да и майское солнце, пусть и кратковременное, сможет быстро нагревать окружающую среду.

Но те же прояснения могут быть опасны ночью, когда воздух будут охлаждаться, не прикрыты облаками, вероятно до заморозков на почве.

По предварительным прогнозам, реальное потепление ожидается с 20 мая. Внизу – прогностическая диаграмма.

А пока не перемерзайте, не стесняйтесь пуховика, более теплой обуви и даже шапки!

Весна все равно пришла, сирень с каштанами зацвели!

И тепло непременно порозовеет наши подмерзшие носы и щеки)