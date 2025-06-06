Сияющая Сент-Люсия: 7 лучших отелей для проживания без чрезмерных затрат

Сент-Люсия, нежный бриллиант Карибского моря, приглашает путешественников в мир изумрудных тропических лесов и бурных водопадов. Она поражает туристов своим спокойным побережьем, окруженным кокосовыми пальмами и огромными какао-плантациями. Убегите от городской суеты и отдохните по-королевски. Лучшие отели Сент-Люсии с аутентичными интерьерами и экзотическим декором предлагают идеальные места для проживания. Вы можете выбрать, где остановиться: в роскошном бутик-дворце на живописном холме или в уютном отеле, оформленном в стиле модных дизайнерских трендов.

Наша команда составила список ТОП-мест для проживания в Сент-Люсии, предлагающих первоклассный сервис в райских локациях. Здесь чувствуется слияние нескольких культур с оригинальной архитектурой, вкусной едой и безумными развлечениями. Отдыхающих вдохновляют экскурсии на автомобилях, романтические путешествия на каяках и погружение в фантастический мир коралловых рифов с красочными подводными жителями.

Sugar Beach, Viceroy Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Отзывы о прекрасных отелях Сент-Люсии часто украшает Sugar Beach с роскошными номерами и очаровательными видами на величественные Питоны и голубой залив с белоснежными песчаными пляжами. Гостей встречают в шикарных номерах с молочно-белыми стенами и идеально ровными полами, отражающими свет. Светлая цветовая гамма преобладает во всех номерах, чтобы поддерживать ощущение свежести и воздушности.

Выбор жилья здесь действительно отличный:

Просторные номера со свободной планировкой, элегантной мебелью и ванной комнатой с фенами, халатами и туалетно-косметическими принадлежностями.

Шикарные виллы с королевскими интерьерами и приватными бассейнами.

Уютные бунгало с домашним теплом в нескольких шагах от бирюзового моря.

Развлечения для увлекательного досуга в этом прекрасном отеле Сент-Люсии разнообразны: от уроков виндсерфинга и катания на велосипедах Schiller до прогулок в национальном морском заповеднике. Также приятно наблюдать за подводными "обитателями": веселыми скатами, быстрыми угрями и экзотическими рыбами фугу.

Отель предлагает фитнес-зал с тренажерами и спа-центр, где можно узнать секреты настоящего релакса во время омолаживающих процедур для лица и тела.

Помимо роскошного списка удобств и услуг, отель имеет выгодное расположение.

Живописный водопад Токай и бархатный пляж Sugar Beach, созданный для опьяняющего отдыха у бирюзовых вод.

Если вас заряжают роскошные природные пейзажи, посетите имение Soufriere Diamond с его экзотической растительностью.

Если хотите новых приключений с великолепной едой, посетите ресторан с роскошным дегустационным меню. Многие влюбленные пары приезжают сюда для незабываемых свадебных церемоний.

Цена Sugar Beach приглашает занять двухместный номер с эксклюзивными удобствами по очень разумной цене от £465.

Вебсайт: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/

Адрес: Val Des Pitons Forbidden Beach La Baie de Silence, Сент-Люсия

Телефон: +1 758-456-8000

Cap Maison, Cap Estate

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Cap Maison, лучший отель для проживания в Сент-Люсии, расположен над живописным заливом Смутглерс. Он является любимцем северной части острова, в частности города Cap Estate. Жизнь для гостей отеля напоминает сказку с пышными экзотическими садами и бирюзовыми бассейнами, яркими верандами и волшебными клумбами. Здесь есть 49 номеров и вилл с оригинальными элементами интерьера: белоснежными арками, красно-коричневыми террасами и расписанными плитками вручную. Люксы Oceanview Villa имеют частные бассейны и террасы на крыше для романтических посиделок под звездами.

Рестораны Cap Maison также умеют удивлять:

The Cliff at Cap предлагает изысканную кухню, гармонизирующую местные и французские блюда. Отдыхающие наслаждаются вкусом мясных деликатесов с сочными овощами и ароматными соусами.

предлагает изысканную кухню, гармонизирующую местные и французские блюда. Отдыхающие наслаждаются вкусом мясных деликатесов с сочными овощами и ароматными соусами. Rock Maison оригинален во всем, от дизайна до шикарного ассортимента еды и напитков.

оригинален во всем, от дизайна до шикарного ассортимента еды и напитков. The Naked Fisherman с отличными традиционными и международными блюдами, от которых у гостей текут слюнки. Представьте, как вы кусаете сочную курицу на гриле и запиваете ее аутентичным ромовым дайкири. Это как эпизод крутого фильма с самыми лучшими пейзажами.

Досуг в отеле никогда не бывает скучным благодаря спа-центру с оздоровительными процедурами и тренажерному залу с новейшим оборудованием. Занятия йогой с опытным инструктором очень популярны среди отдыхающих. По желанию можно посетить расположенный неподалеку гольф-клуб Сент-Люсии.

Цена Отель предлагает ночлег только за £538.

Вебсайт: https://capmaison.com/

Адрес: Building 1, Smuggler's Cove, Сент-Люсия

Телефон: +1 800-331-2713

Jade Mountain

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Эксперты по путешествиям всегда включают Jade Mountain Resort с элитными удобствами в свои списки. Его номера, которые здесь называют святилищами, оснащены стильной мебелью, холодильниками и минибарами. Благодаря бесплатному Wi-Fi гости всегда могут оставаться на связи с внешним миром. Сочной изюминкой отеля есть терраса на крыше. Это идеальное место, чтобы наслаждаться панорамными видами, достойными обложек туристических журналов.

Jade Mountain Resort предлагает гостям разнообразные варианты досуга.

Купание в голубых водах бассейна помогает ощутить приятную прохладу в жаркие летние дни.

Поддержание формы и тонуса в фитнес-центре.

На территории отеля есть бар, который выполняет роль уютного лаунджа. Jade Mountain Resort – яркая жемчужина Сент-Люсии. Источник: Freepik Jade Mountain Resort – яркая жемчужина Сент-Люсии. Источник: Freepik

Аппетитные завтраки, подаваемые в отеле, помогают ощутить преимущества беззаботной жизни в экзотическом уголке. К услугам гостей бесплатная парковка, услуги консьержа и обслуживание номеров.

Недалеко от отеля расположен исторический приключенческий парк Morne Coubaril – прекрасное место для веселого времяпрепровождения. Если душа стремится к безудержным эмоциям, посетите знаменитый водопад Soufriere Toraille, водопады Diamond и ботанический сад Diamond Falls. Лучший гастрономический опыт можно получить в ресторане The Mango Tree, расположенном рядом с гостиницей.

Цена Вы можете подарить себе всю роскошь Jade Mountain Resort от £2,486 за ночь.

Вебсайт: https://www.jademountain.com/

Адрес: VW7F+GG3, Mamin, Сент-Люсия

Телефон: +1 800-223-1108

Rabot Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Теперь заглянем в лучшую гостиницу для проживания в Сент-Люсии, которая носит название Rabot. Он приглашает путешественников погрузиться в волшебный мир шоколада.

Путешественники выбирают уютные номера между простыми и делюкс-лоджами с просторными комнатами и частными верандами. Это идеальное место, чтобы наслаждаться очаровательными пейзажами живописного окружения. Туристы чувствуют себя уютно и комфортно благодаря душевной атмосфере, пронизанной нежными ароматами какао.

Тема темного шоколада прослеживается во всем:

Для гостей подготовлен просторные номера в форме коконов с темно-коричневыми стенами.

Даже бирюзовый бассейн облицован темным кварцевым камнем, что создает иллюзию сходства с любимым лакомством детей и взрослых.

Мастера спа-центра используют какао-масло для глубоких массажей и полезных процедур для лица и тела.

Гости могут отправиться на экскурсию по живописным какао-рощам и сделать собственные шоколадные плитки из свежих какао-бобов.

Ресторан Rabot с открытой террасой предлагает роскошные деликатесы, покрытые какао и ароматные шоколадные канеллоны. В Cacao Bar подают дайкири с уникальными шоколадными вкусами и нежным коктейлем калипсо.

Цена Rabot Hotel предлагает номера по умеренной цене от £507.

Вебсайт: https://www.hotelchocolat.com/ru/rabothotel.html

Адрес: Rabot Estate, Soufriere, Сент-Люсия

Телефоны: +1 758-459-7966, +1 758-459-7973

Body Holiday

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)

Еще одно ТОП-место для отдыха в Сент-Люсии с прекрасным названием Body Holiday расположено в северной части острова в живописной зоне Cap Estate. Это сказочный "остров" счастья, где акцент сделан на здоровом питании и омоложении.

В комфортных номерах с элегантной мебелью и кондиционерами отдыхающие чувствуют себя максимально расслабленными. Здесь нет времени для уныния и скуки благодаря множеству вариантов для полезного и насыщенного досуга:

Тренировка в фитнес-центре с индивидуальными упражнениями.

Спа с терапевтическими массажами и косметическими процедурами.

Плавание в бирюзовом бассейне.

Любители активного отдыха, адреналина и ярких эмоций с удовольствием выбирают парусный спорт, уроки фехтования и велопрогулки по тропической местности. Отель Body Holiday приглашает путешественников в мир блаженства. Источник: Freepik Отель Body Holiday приглашает путешественников в мир блаженства. Источник: Freepik

Wellness Café в Body Holiday Hotel предлагает отличные коктейли и закуски, мясные и рыбные деликатесы. Гости в восторге от пекинской утки с удивительным букетом специй и приправ. Здесь подают вкусные завтраки в формате шведского стола с большим количеством фруктов и хрустящей выпечки.

Цена Отель предлагает двухместный номер с полным пакетом "все включено" по доступной цене от £500.

Вебсайт: https://www.thebodyholiday.com/

Адрес: Cariblue Beach, Cap Estate, Сент-Люсия

Телефон: +1 758-457-7800

Windjammer Landing

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Многие лучшие отели Сент-Люсии расположены на северном побережье острова, как роскошный Windjammer Landing. Он раскинулся на 65 акрах волшебной территории с экзотической растительностью. Прекрасные виллы отеля с яркими цветными крышами равномерно распределены вдоль живописного холма.

Это популярное место для семей, поскольку в отеле есть детский клуб Jacquot Kids Club для детей от 4 до 12 лет. Здесь проводят увлекательные мероприятия по определенным темам, которые приносят молодым путешественникам много радости и счастья. Подростки могут весело провести время, посещая вечера у костра, караоке и водные виды спорта в клубе для подростков.

Взрослые с удовольствием посещают Serenity Spa с бассейном и массажным кабинетом. Отель предлагает косметические процедуры, включая ароматерапию, очищение кожи и обертывания. По желанию доступна парная.

Пять ресторанов отеля предлагают вкусное меню со свежими овощными салатами и специализированными блюдами из морепродуктов. Каждый может воспользоваться услугой заказа вкусных блюд и напитков прямо в номер.

Цена Двухместный номер можно занять по доступной цене от £399.

Вебсайт: https://www.windjammer-landing.com/

Адрес: 1504 Castries Labrelotte Bay, Сент-Люсия

Телефон: +1 877-522-0722

Ладера

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Ladera Resort позволяет смело включить в список лучших отелей для проживания в Сент-Люсии благодаря королевскому сервису и богатому перечню удобств. Он расположен на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО на высоте 1000 футов над уровнем моря. Это место позволяет путешественникам любоваться шармом "близнецов" питонов и голубой гладью Карибского моря.

Эта локация идеальна для романтиков, ищущих уютное убежище в лоне девственной природы. Владелец Ралф Гупер приложил немало усилий, чтобы построить лоджи в стиле Робинзона Крузо, отмечая использование натуральных материалов, таких как камень и дерево.

Иногда приятно потеряться среди пышных тропических растений с пальмами и бугенвилиями на несколько дней, не отвечая на звонки и не думая о повседневной жизни. И Ladera Resort может тихо воплотить это желание. Его люксы имеют просторные террасы для наслаждения окружающими пейзажами и закатом с красно-оранжевым сиянием.

В ресторане отеля царит приветливая атмосфера, а нос щекочут удивительные ароматы деликатесов, приготовленных с любовью для гостей.

Попробуйте овощную запеканку по-креольски и куриные колбаски, чтобы узнать все секреты местной кухни.

А если вы не можете жить без европейских кулинарных шедевров, побалуйте себя яйцами Бенедикта и пышными булочками с кремом.

Спа-центр Ti Kai Posé Ladera дарит гостям редкую возможность поплавать в минеральных бассейнах и ощутить преимущества массажей горячими вулканическими камнями.

Отель может свободно "похвастаться" удобным расположением:

Серные источники находятся через несколько минут.

До пляжа Sugar Beach можно быстро добраться с помощью бесплатного трансфера.

По желанию путешественники могут организовать прогулку к имению Morne Coubaril, яркой достопримечательности Суфриера.

Новые гастрономические впечатления ожидают неподалеку от Martha's Tables, Boucan Restaurant & Bar by Hotel Chocolat, The Mango Tree.

Цена Ночлег в люксе стоит от £1,525, но яркие эмоции от пребывания в этой магической локации точно того стоят.

Вебсайт: https://www.ladera.com/

Адрес: Rabot Estate Soufriere Post Office Jalousle, Сент-Люсия

Телефон: +1 758-459-6600

Мы с удовольствием составили вам обзор крутых мест для проживания в Сент-Люсии. Надеемся, наши советы помогут вам весело провести отпуск в одном из райских уголков мира без больших финансовых затрат.

Пусть ваше путешествие будет таким же ярким и незабываемым, как нежные закаты на голубых берегах Карибского моря!