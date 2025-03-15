Ситуация в Курщине: окружения наших войск нет

Ситуация на Курщине

1. Окружения наших войск нет никакого. Ни одно подразделение не отрезано.

Далее текст на языке оригинала.

2. Війська отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути.

3. Наші воїни утримують тактично вигідний рубіж оборони – кілька висот вздовж державного кордону на території РФ. Утримання цих висот грає ключову роль для оборони прикордонної смуги.

4. Загроза масштабного наступу на Суми та Сумську область значними силами на даний момент відсутня. Атаки малих груп можливі, але на коротку відстань, без можливості далеко просуватись.