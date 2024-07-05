Ситуация на поле боя может измениться в пользу Украины: первые шаги сделаны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел вторую встречу с командирами лучших подразделений дронов. Как и обещал, ровно через месяц.

В этот раз был приглашен для доклада командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.

Также был приглашен командир результативного подразделения дронов сил обороны, который имеет самый подтвержденный боевой счет и работает по всему фронту.

Конечно, были также на встрече и руководители Генштаба.

Это однозначно положительная новость, потому что ежемесячный формат встреч задает темп изменениям, создает постоянную коммуникацию и позволяет решать вопросы развития для конкретных подразделений, которые впоследствии можно было бы масштабировать. Сырский начинает делать системные шаги в развитии дронов.

Конечно, следует отметить, что темпы развития дроновых войск совершенно недостаточны. Война требует максимальной скорости действий и решений.

На данный момент у нас определена, но не составлена структура управления силами беспилотных систем, не составлена оптимальная организационная структура, не определена тактика и система применения, не придумано, кто как и какие закупки планирует и куда в первую очередь тратит средства налогоплательщиков. То есть весь комплекс проблем развития нуждается в немедленных решениях.

Но стремление А.Сырского формировать свое мнение на основе взглядов лучших командиров подразделений дронов вызывает уважение и сдержанную надежду, что после создания постоянного совещательного формата начнут приниматься решения, которые смогут изменить ситуацию на поле боя.

Этот процесс нужно поддерживать, от него зависит будущее войны.