Штурм Покровска. Что стоит за стратегией врага и как реагируют ВСУ?

Друзья, по Покровску коротко. Этот участок фронта сегодня действительно ключевой. И здесь действительно определится очень многое на перспективу. Что есть сегодня. До Покровска противник прорывался давно и упорно. Но в лобовой штурм идти все-таки не решались. Им удалось сосредоточить там живую силу от 50 до 70 тысяч. Для сравнения, в самый жаркий период на штурме Авдеевки у них там было от 100 до 120 тысяч.

Итак, лобовой штурм агломерации Покровск-Мирноград мог стать порталом на концерт Кобзона для большинства группировки окупантов без реального результата. Поэтому они и начали операцию по окружению двух городов с севера и юга. На втором, Южном направлении, противнику удалось добиться успеха и продвинуться достаточно далеко. На Северном фасе заметных результатов нет. Минимальное продвижение с большими потерями, которое не позволяет даже мечтать о "охвате" города.

Вариантов было два. Перебросить часть группировки из южного фаса на север для продвижения там. Оставшиеся на юге идти в глухую оборону. Действовать сразу по двум направлениям не было достаточных сил, а резервы идут на компенсацию потерь. Это касается вопроса о количестве у противника этих резервов. Усилить одно направление и не ослаблять другое под Покровском ничем.

Противник выбрал другой сценарий. Северная часть группы продолжает штурмы без надежды на результат, просто удерживая там наши силы обороны. А Южная становится основной и ударной. Теперь, как вы видите по карте, у них есть два варианта. Штурмовать Покровск с юга и одновременно прорываться дальше, чтобы перерезать трассу на Павлоград. Логистика при обороне – ключевой вопрос.

Есть и другой вариант, не менее соблазнительный – отложить Покровск, по большому счету ничего не решающего. И продвигаться на Юг, создавая большую угрозу для ВСУ риском создания большого котла на Кураховском направлении. Все рассказы о наступлении на Павлоград и Днепр – бред.

Может ли противник развивать оба этих варианта одновременно? Нет. Ресурсов не хватит. Судя по тому, что от окружения Покровска с севера отказались именно из-за отсутствия резервов. Сейчас работают по первому сценарию – штурмуют Покровск с Юга.

Ну, в нашем Генштабе тоже есть карты и действия противника наверняка просчитали. Идеальный сценарий – измотать его в обороне Покровска, заставить сосредоточить там максимум резервов и обрезать это щупальце полностью. Такой разгром позволит ВСУ перейти в контрнаступление и начать увольнение Донецкой области. Ключевой вопрос для нас такой же, как и для противника. Резервы личного состава и техники. В течение зимней кампании мы увидим, как будут развиваться события...