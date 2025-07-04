Сенсация в заявлении китайского МИДа: який сигнал Пекін послав світу

Заявление главы китайского МИД Ван И о том, что Китай не может допустить поражения России, потому что в таком случае Соединенные Штаты сосредоточятся на Пекине, стало настоящей сенсацией. Хотя на самом деле именно такой позиции Китай придерживается с первого дня российско-украинской войны.

Главное — не сама позиция, а то, почему ее решили обнародовать, хоть и сделать это неофициально.

Си Цзиньпин уже осознал: хороших отношений с Дональдом Трампом не будет. В то же время Трамп оказался неспособным реализовать экономическое давление на Пекин — это стало очевидно после фактического отказа от тарифных угроз.

Но интересно не только это.Китай поддерживает Россию — но не с целью уничтожения Украины целью ликвидации украинской государственности и присоединения ее территорий к РФ такой цели не разделяет. элитой.

Китай не интересует ни русский язык, ни русская церковь. Его интересует управляемость украинского руководства и его ориентация на Пекин как гаранта сохранения власти и финансовых потоков, как это работает с Лукашенко.

Путин хочет завершить войну только после присоединения новых территорий. Китай готов к завершению войны хотя бы тогда, когда Киев и Москва достигнут согласия о сосуществовании.

Но в то же время китайское руководство должно осознать: постсоветское пространство изменяется. Стран, готовых сохранять особые отношения с Москвой, становится все меньше — но почти все из них стремятся к хорошим отношениям с Китаем.

Украине следует понять: с Китаем надо говорить так же, как с Россией. Там понимают только язык силы.

Именно поэтому Украина должна вместе с Западом давить на Пекин, чтобы уменьшить уровень его экономического сотрудничества с Москвой. В то же время углублять связи с Тайванем.

Но если мы просто будем надеяться убедить китайское руководство в нашей доброжелательности и заработать на китайских деньгах — терпим поражение.