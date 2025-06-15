Семейные отели на Майорке: топ-10 первоклассных мест на Балеарских островах

От кристально чистых, искрящихся вод до величественных, таинственных гор каждый уголок Майорки поражает природной красотой, делая ее одним из самых популярных туристических направлений в Испании. Балеарские острова предлагают все, что нужно требовательным путешественникам – историю и культуру, архитектурные достопримечательности, гастрономические сцены, развлечения и безграничные приключения на открытом воздухе. Кроме того, лучшие семейные отели на Майорке пользуются большим спросом, позволяя каждому, независимо от возраста и предпочтений, получить невероятный опыт желаемого отпуска. Для многих путешественников также важно, что Балеарские острова придерживаются подхода, который поощряет ответственный и устойчивый туризм – от гармонирующей с окружающими ландшафтами недвижимости до отказа от одноразового пластика и восстановления местных деревьев. Это делает Майорку изумительно приветливым и уютным местом для семей с осознанным видением будущего. Все, что вам нужно – это выбрать лучший вариант для вашего будущего приключения с помощью следующей подборки.

Zafiro Palace Alcudia

Среди топ-10 лучших семейных отелей на Майорке есть Zafiro Palace Alcudia, который может похвастаться сразу тремя детскими клубами, так что юные гости получат максимум развлечений на любой вкус. Этот прекрасный комплекс расположен в тихом районе Алкудии, предлагая варианты досуга для всех возрастов. В частности, малыши любят проводить время в бассейне Bubble Pool с надувной горкой посередине, в то время как младшие гости до десяти лет могут развлекаться в пиратской тематической зоне с водяными пушками, горками и даже дискотекой на пиратском корабле. У подростков есть возможность продемонстрировать свои навыки в игре в петанк или волейбол или отправиться на велопрогулку, исследуя живописные окрестности.

Zafiro Palace Alcudia предлагает различные экскурсии и активности, такие как туры на катамаранах или яхтах, где можно увидеть многочисленные пещеры и прекрасные бухты северной части побережья, поплавать, заняться снорклингом, серфингом и т.д. Стоимость проживания в отеле начинается от £257 за ночь.

La Residencia, A Belmond Hotel

Богемная деревня Дейя, где расположен очаровательный La Residencia, A Belmond Hotel, особенно привлекает музыкантов, художников, писателей и других представителей творческой элиты со всего мира. Этот отель, расположенный на удивительных скалах, является настоящим оазисом для любителей искусства благодаря собственной галерее. Он также проводит резиденции для художников в течение всего года. Неудивительно, что La Residencia прилагает много усилий по развитию творческого потенциала даже самых молодых гостей, предлагая уроки рисования и живописи, мастер-классы по скульптуре от местных художников и многие другие активности.

В комплексе есть Smile Club, где дети могут раскрашивать футболки, играть в настольный теннис, создавать разные аксессуары и т.д. Кроме того, семьи могут посещать вместе кулинарные занятия, в частности специальные уроки по приготовлению печенья для младших гостей в возрасте от 7 до 13 лет. Изюминкой отеля являются его самые милые жители – ослики Фоска, Чико и другие, которые любят компанию, поэтому обязательно посетите их, исследуя ухоженную территорию La Residencia, A Belmond Hotel.

Проживание здесь начинается от £606 за ночь.

Ikos Porto Petro

Релакс и теплый отпуск. Источник: https://ikosresorts.com/ Релакс и теплый отпуск. Источник: https://ikosresorts.com/

Новейшая семейная гостиница Майорки дебютировала в июне 2023 года. Расположенный рядом с национальным парком Мондраго, Ikos Porto Petro привносит яркие греческие нотки на юго-восточное побережье Балеарских островов. Этот курорт станет отличным выбором для семейного отдыха, ведь предлагает большое количество подходящих удобств, в частности:

открытая детская площадка;

современный фитнес-зал;

игровую комнату в помещении;

роскошный спа-центр Anne Semonin с полным спектром процедур;

с полным спектром процедур; пять различных ресторанов на территории и многое другое.

Следует отметить наличие трех клубов, отличающихся активностями и событиями в зависимости от возраста юных гостей. Например, подростки могут заниматься спортом, кулинарией или искусством в клубе Just4Teens. Младшие дети могут посещать клуб Heroes Crèche, который предлагает сенсорные игры и любимое раскраска лица. Клуб Heroes Kids Club предлагает уроки рукоделия и театральные представления.

Ikos Porto Petro идеально подходит для энергичных, активных семей, которые могут наслаждаться йогой и пилатесом, плаванием, игрой в теннис или греблей на каноэ, а после приключенческого дня делиться впечатлениями в одном из пяти прекрасных ресторанов. Следует учесть, что минимальный срок пребывания в отеле составляет пять ночей, а стоимость проживания начинается от 424 евро за ночь.

Jumeirah Port Soller

Jumeirah Port Soller в полной мере представляет захватывающую красоту природного ландшафта региона, особенно через окна номеров, выходящих на зеленые холмы, покрытые цветами, и безграничную воду цвета индиго. Это идеальное место для семейного отдыха на Майорке, что предлагает широкий спектр удобств для всех. В частности, в комплексе есть детский клуб Barbaroja, который принимает юных посетителей от трех до восьми лет на целый день, развлекая их костюмированными вечеринками, поиском сокровищ, разнообразными историями и другими приключениями. В настоящее время взрослые могут посетить современный спа-центр Talise Spa. Здесь можно заказать разнообразные расслабляющие и оздоровительные процедуры, использующие натуральные ингредиенты местного происхождения, такие как оливки, миндаль, цитрусовые. Чтобы узнать больше о традиционном искусстве Майорки, проводятся увлекательные гончарные мастер-классы для детей и взрослых. Особое внимание следует обратить на недавно отремонтированный панорамный Sunset Lounge, дополненный новым стеклянным балконом, чтобы наслаждаться невероятным закатом, смакуя вкусную японскую и перуанскую кухню.

Стоимость проживания в отеле начинается от примерно £534 за ночь.

Sa Rota d'en Palerm

Со стильными, светлыми номерами, прекрасными средиземноморскими садами и спокойной атмосферой, Sa Rota d'en Palerm – отличный выбор для семейного отдыха в сердце живописной сельской местности Майорки.

Сам отель занимает тщательно отреставрированное поместье 18 века, а окружающая территория усеяна миндальными, рожковыми и инжирными деревьями, приглашая к прогулкам и расслабленному отдыху у бассейна. Для гостей доступны прокат велосипедов и услуги няни, а вкусный завтрак (домашний) со свежими фруктами, собранными из местных садов, включен в стоимость номера.

Son Brull

Среди топ-10 семейных отелей на Майорке особое место занимает Son Brull. Здесь гости найдут роскошные, просторные люксы, дающие желаемое чувство приватности, окруженные живописными садами, виноградниками и раскидистыми оливковыми деревьями. Кроме того, люксы включают в себя частные бассейны с подогревом, что особенно важно во время путешествий с маленькими детьми.

Сам отель занимает величественное здание монастыря 18 века, наполняющее дни, проведенные на Майорке, особой атмосферой и характером. Обязательно прогуляйтесь по ухоженной территории Villa Son Brull, осматривая ферму, курятники и пчелиные ульи, и сыграйте в теннис на корте.

Если хотите исследовать окрестности, рекомендуем посетить живописный исторический город Полленса, до которого можно добраться на велосипеде всего в двух километрах, наслаждаясь невероятными пейзажами Балеарских островов. Кроме прогулок можно найти более приключенческие варианты досуга, от восхождения на горы до разнообразных водных видов спорта. Любители вина должны добавить к своему маршруту соседнюю винодельню Can Vidalet. Стоимость одной ночи в отеле начинается от примерно £241.

Iberostar Cala Domingos

Расположенный на юго-восточном побережье Майорки, Iberostar Cala Domingos – это комплекс, состоящий из комфортных, современных домиков в стиле бунгало. Отель полон семейных активностей, поэтому идеально подходит для незабываемого отпуска со всей семьей. Star Camp предлагает более 140 различных мероприятий для детей от 4 до 17 лет, направленных на развитие креативности, интеллекта и талантов. Профессиональные преподаватели обучают участников технологиям, командной работе и уважению к окружающей среде, так что юные гости получают также образовательный опыт.

После мастер-классов и других активностей дети могут развлекаться в одном из трех бассейнов на территории или плавать с родителями в бирюзовых водах соседней бухты Кала-Домингос.

Стоимость проживания в Iberostar Cala Domingos начинается с £163 за ночь.

Son Net

Эстетический отель на Майорке. Источник: https://sonnet.es/ Эстетический отель на Майорке. Источник: https://sonnet.es/

В поисках самого эстетичного приюта обратите внимание на этот замечательный семейный отель на Майорке. Son Net, созданный авторами популярного Finca Cortesin в Андалусии, открылся в 2023 году. Отель расположен всего в 15 минутах езды от Пальмы, занимая историческое имение, датируемое 17 веком. Комплекс имеет 14 акров территории, включая цитрусовые сады, виноградники, огород и собственную ферму, которая поставляет продукты для заведений питания.

Идеальным вариантом размещения для семей или больших групп друзей будет коттедж у бассейна со всеми необходимыми удобствами и достаточным количеством пространства. Заведение поражает изысканными дворцовыми интерьерами с каменным полом, балками в деревенском стиле и старинными каминами, создающими ощущение уюта и домашней атмосферы. Детям понравится посещение фермы с возможностью кормить животных и даже собирать яйца. Кроме того, на территории есть несколько бассейнов, пользующихся большим спросом среди семей. Стоимость проживания за ночь в Son Net начинается от приблизительно £549.

Sol Katmandu

Sol Katmandu – это не просто высококлассный отель, ведь он также является тематическим парком с более чем десятью увлекательными аттракционами. Среди самых популярных вариантов досуга:

аквапарк;

виртуальные американские горки;

поле для мини-гольфа;

лазерный челлендж и многое другое.

Кроме того, курорт работает по системе "все включено", а карта Play Pass предоставляет доступ к неограниченным играм и развлечениям на территории комплекса. Номера отеля также оформлены в разных тематиках, так что детям не будет скучно даже перед сном.

Стоимость проживания начинается от £158 за ночь.

St. Regis Mardavall Mallorca

Этот роскошный семейный отель на Майорке занимает четыре удивительных терракотовых здания. St Regis Mardavall Mallorca наиболее известен своим премиальным спа-центром, одним из лучших в Европе, где можно заказать комплексные процедуры, вдохновленные традиционной японской медициной. Еще одной гордостью отеля является элегантный ресторан Es Fum, отмеченный звездой Michelin, где можно попробовать креативные гурманские блюда, такие как морской окунь с расческами или маринованный тунец стейк и многое другое. Однако приоритетом St Regis Mardavall Mallorca является семья, и здесь множество активностей для развития и стимуляции творчества юных умов. К примеру, в клубе Explorers Club дети могут участвовать в поисках сокровищ и квестах, исследовать местную флору и фауну, принимая с собой специальный паспорт для сбора штампов за выполненные активности.

Стоимость пребывания начинается от £345 за ночь.