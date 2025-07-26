Села Великобритании: 10 прекрасных мест для летнего отпуска

Как только солнце начинает светить ярче, температура повышается, и сразу появляется непреодолимое желание отправиться куда-нибудь на побережье, наслаждаясь приятным морским бризом и невероятными видами. Однако не обязательно ехать в другой уголок мира, ведь в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии есть множество деревень, которые приветствуют гостей. Старинные замки, аутентичные дома, мощеные улочки, красивейшие пляжи и вкусная местная кухня – это минимум, что ждет путешественников. На побережье расположено так много замечательных локаций, что для быстрого выбора направления для летнего путешествия мы рекомендуем ознакомиться со следующим списком самых красивых сел Великобритании.

1. Портмейрион, Гвинет

Побережье Северного Уэльса. Источник: Pixabay Побережье Северного Уэльса. Источник: Pixabay

Одно из самых красивых деревень Великобритании расположено в Гвинете, Северный Уэльс. Портмейрион – отличный выбор для спокойного уикенда. Село на побережье в итальянском стиле было спроектировано архитектором сэром Клафом Уильямсом-Эллисом в 1925 году и завершено в 1976 году. Это отличный пример того, как архитектура может гармонировать с прекрасной британской природой, только дополняя ее.

Портмейрион располагает пастельными зданиями, японскими садами Гвиллтом и площадью, а также великолепными видами. В частности, мы рекомендуем посетить неподалеку Национальный парк Сноудония. Вы можете остановиться в роскошном Portmeirion Village & Castell Deudraeth, расположенном на частном острове с гектарами пышного леса, пивным баром, спа-центром и видами на эстуарий Дайврид.

2. Касл Комб, Котсволдс

Если вы хотите познакомиться с типичными деревнями Англии с каменными домами, буйной зеленью и живописными улочками, то Касл Комб, расположенный в красивых холмах Котсволдс, – идеальное место для начала путешествия. Эта прекрасная местность вдохновляет на длительные прогулки.

Одно из самых красивых деревень Англии является домом для нескольких исключительных церквей XIII века, уютных гостевых домов и, конечно, традиционных пабов. Этот волшебный регион не раз привлекал внимание кинематографистов благодаря своей спокойной атмосфере. В частности, здесь снимали такие блокбастеры, как "Боевой конь" и "Звездная пыль".

Если вы планируете остаться в Касл-Комб на ночь, рекомендуем выбрать сельский дом для отдыха The Old Museum. Он включает в себя одну спальню, зону отдыха и полностью оборудованную кухню. Расположение также удобно близко к ключевым достопримечательностям этой красивой деревни Англии.

3. Уитби, Северный Йоркшир

В список 10 самых красивых сел Англии входит Уитби, расположенный в Северном Йоркшире. Его уютные улочки полны шарма и характера. Великолепный ландшафт Уитби формируется Национальным парком Северных Йоркских болот и готическим аббатством на Ист-Райдинге.

Эта красивая приморская деревня Великобритании упоминается в романе Брема Стокера "Дракула". Летом золотые пляжи Уитби привлекают большое количество посетителей, которые наслаждаются сапфировым морем или просто отдыхают после подъема по 199 ступенькам аббатства, которые когда-то символизировали испытания христианской веры.

4. Порт Айзек

Самая красивая рыбацкая гавань. Источник: ookphotos/age fotostock Самая красивая рыбацкая гавань. Источник: ookphotos/age fotostock

Среди самых красивых деревень Англии — рыболовная гавань XIV века Порт Айзек. Белые коттеджи и узкие извилистые улочки стали известны благодаря съемкам популярного сериала "Доктор Мартин". Порт Айзек – отличное место для прогулок на лодке вдоль побережья, рыбалки или просто пляжного отдыха. Высокие скалы Корнуолла контрастируют с яркими, очаровательными бутиками и дружелюбными местными жителями. Многие традиционные рестораны и бары предлагают вкусные и свежие морепродукты.

Самая красивая сельская местность Англии предлагает различные варианты размещения. К примеру, вы можете остановиться в отеле Port Gaverne, который расположен в нескольких минутах ходьбы от Порт Айзека. Прибрежные акценты в декоре, а также бар и ресторан XVII века позволяют полностью погрузиться в атмосферу старинной рыбацкой деревни Великобритании.

5. Тобермори, остров Ман

Тобермори — столица острова Малл и одна из красивейших деревень Великобритании. Расположен в западной части Шотландии, это место окружено густыми лесами. Особенностью Тобермори являются радужные дома, изобилующие вдоль набережной, неизменно привлекая внимание. Чтобы увидеть главную жемчужину региона, рекомендуем взять прогулку на лодке вдоль побережья острова.

Если вы хотите провести больше времени в красивой деревне Великобритании, стоит остановиться в отеле Western Isles, который предлагает фантастические виды на гавань. Можно забронировать просторный двухместный или семейный номер; Завтрак включен в цену.

6. Кокингтон, Девон

Самая красивая деревня Англии расположена рядом с популярным курортом Торки на так называемой "Английской Ривьере". Кокингтон — это как путешествие во времени. Водяная мельница, крикетное поле, нормандские церкви – здесь можно ощутить аутентичную атмосферу традиционного английского шарма. Не забудьте насладиться девонским чаем в The Drum Inn.

Также невозможно представить красивую сельскую местность Англии без старых коттеджей с соломенными крышами, часто изображающими на открытках. Если вы хотите отдохнуть от суеты городской жизни, рекомендуем остановиться в Orestone Manor, расположенном рядом с частным песчаным пляжем, в 15 минутах езды от центра этой замечательной деревни Англии.

7. Портруш, графство Антрим

Это одно из самых красивых деревень Великобритании, расположенное в графстве Антрим. Хотя Портруш больше напоминает городок, это очень спокойное место с белыми идиллическими пляжами и пастельными домами, построенными на полуострове длиной миля, выступающей в Атлантический океан. Когда-то неприметное рыболовное общество, оно стало известной деревней Англии, служа базой для исследования Прибрежного пути и Пути гигантов. Именно поэтому в высокий сезон здесь достаточно многолюдно. Еще одна причина популярности – средневековые руины замка Данлюс, появившиеся в сериале "Игра престолов".

Вы можете остановиться в отеле Elephant Rock, который расположен всего в 800 метрах от пляжа Вейтрокс. Расположенный в одной из красивейших сельских местностей Великобритании, комплекс излучает ирландский шарм. Здесь есть бар, уютная терраса и частные зоны отдыха с видами на море.

8. Лавенем, Саффолк

Десятка лучших построек Саффолка. Источник: Pixabay Десятка лучших построек Саффолка. Источник: Pixabay

Одно из лучше сохранившихся и красивых средневековых сел Англии расположено в Саффолке. Локация состоит из густых лесов, церквей XV века и старых деревянных коттеджей. На Рыночной площади представлена обустроенная архитектура Тюдоров с независимыми местными магазинами, где можно приобрести стеганные куртки и важные исторические достопримечательности. Самая красивая деревня Англии также сыграла роль Хогсмида во вселенной Гарри Поттера, создавая магический фон с традиционной ратушей, слегка кривыми домами и уютными чайными.

9. Портри, остров Скай

Некоторые из самых красивых деревень Англии расположены на островах. Например, столица острова Скай – Портри. Это село расположено в уютной бухте, окруженной красивым озером и холмами. На острове много пешеходных троп, поэтому здесь можно провести не один уик-энд.

Радужные каменные коттеджи выстроятся вдоль гавани этой красивой деревни Англии. На набережной можно арендовать лодку, чтобы исследовать побережье острова с его удивительными скальными образованиями и насладиться прекрасными видами.

10. Эй-он-Вай, Поуис

Это красивая деревня Англии – настоящий рай для коллекционеров, библиофилов и любителей книг. Гей-он-Вай известен как "город книг" и расположен на границе между Уэльсом и Англией. Здесь можно найти не только более 20 книжных магазинов с подержанными книгами, но и приятно прогуляться по волшебным улочкам, посетить галереи и знаменитый замок Гей. Кроме того, на реке Вай расположен культурный центр среди красивейшей сельской местности Англии, а также разнообразные антикварные и букинистические книжные магазины, открытые круглый год. Мы настоятельно рекомендуем читать под открытым небом, ведь близ Гей-он-Вай есть уютные места в красивой природе. Вы также можете забронировать номер в The Old Black Lion Inn с каменными каминами, деревянными балками и книжными полками.