Секс-магазин - ассортимент, советы по выбору и уходу за секс-игрушками
Секс-магазины давно закончили быть темой под табу. В настоящее время их популярность значительно возросла и предлагает широкий выбор товаров. https://safeyourlove.com/ для улучшения интимной жизни, тем самым расширяя сексуальный опыт и укрепляя близость в отношениях.
Ассортимент товаров секс магазине
В современном секс-шопе представлен ассортимент товаров, их можно разделить на несколько категорий:
- Секс-игрушки для женщин :
- Стимуляторы и вибраторы. Их назначение стимулировать эрогенные зоны и выпускаются в разной форме, включая клиторные, вагинальные и комбинированные модели.
- Дедло. Нет вибрации, но предлагает анатомические формы
- Кегель-тренажер. Используются для укрепления мышц тазового дна.
- Секс-игрушки для мужчин :
- Мастурбаторы и стимуляторы. Создано для имитации разных ощущений
- кольца для пениса. Помогают продлить эрекцию и усилить ощущение
- анальные стимуляторы. В этой категории массажеры простаты, вибраторы, пробки
- Игрушки для пар :
- парные вибраторы. Стимулируют обоих партнеров одновременно
- Эротические игры. Карты, кубики, сценарии и т.д.
- Атрибутика-БДСМ. Наручники, маски, кляпы и т.д.
- Косметика и аксессуары :
- лубриканты. Обеспечивают комфорт и предотвращают неприятные ощущения.
- массажные масла. Создают расслабляющую атмосферу и усиливают чувство
- Эротическое белье. Различные модели для усиления привлекательности и особого настроения
- Товары для здоровья :
- средства контрацепции, интимной гигиены, препараты для усиления либидо и повышения потенции
Как выбрать секс-игрушку?
Выбор первой секс-игрушки всегда сложен из-за большого количества моделей.
- Определитесь с целями. Хотите ли вы улучшить соло-опыт, укрепить отношения или попробовать что-нибудь новое
- Материалы. Самым безопасным считается силикон, мед пластик и стекло
- Уровень опыта. Если вы новичок, начинайте с простеньких игрушек
- Функциональность. Выберите устройство с удобным управлением
- Размер. Для комфортного использования важно подобрать игрушку соответствующего размера.
- Дизайн и удобство Эргономичный дизайн также играет немаловажную роль.
- Цена и марка. Выбирайте игрушки проверенных брендов и не экономьте на качестве
Уход за секс-игрушками
Чтобы сохранить игрушку в хорошем состоянии и обезопасить себя от инфекций, необходимо соблюдать простые правила ухода:
- Чистите игрушку до и после каждого использования
- Храните игрушки в специальных коробочках и сухом месте.
- Используйте подходящие лубриканты: на водной основе для силиконовых игрушек и на силиконовой для стекла и пластика.
Вывод
Секс-магазины предлагают огромный выбор товаров, поэтому каждый может найти что-нибудь удобное. Главное подходить к этому выбору осознанно, обращать внимание на качество и материалы устройства. Ведь секс-игрушки – это идеальный способ разнообразить интимную жизнь, лучше узнать свое тело и добавить в отношения ярких эмоций.