Сейчас и ближайшие пару дней ожидаются магнитные бури! Прогноз погоды в Украине

Вторник в Украине будет неоднородным.

В южной части, большинстве центральных областей и в Луганской области ожидается 25-го марта теплая погода, днем +12+16 градусов.

В северной части, напротив, будет холодно, в течение дня только +9+12 градусов.

Также свежий холодный воздух еще будет гулять в прибрежных зонах, куда еще не прогретые моря будут отдавать устаревшую зимнюю свежесть +8+11 градусов.

В Луганской области, я уже написала, будет тепло, в Харьковской области холодно, где-то +8+11 градусов, в Донецкой области днем +10+14, но в Приазовье +8+12 градусов.

Вчерашний сильный ветер стихнет, разве что в восточных областях останется порывистым.

Дожди 25 марта пройдут в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

На остальной территории - без осадков.

Внимание! Теперь и ближайшие пару дней ожидаются магнитные бури!

В Киеве во вторник ожидается дождь, преимущественно ночью и утром (карта внизу), днем осадки стихнут, разве что небольшой дождь. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

На текущей неделе погода будет неустойчивой, с периодическими осадками и прояснениями, но в целом не холодной. Конечно, с колебаниями.

Однако, по предварительным прогнозам, требующим уточнения, с 7 апреля в Украине есть вероятность резкого похолодания.

Присмотритесь к своим планам, следите за ежедневными прогнозами погоды, которые имеют гораздо более высокую вероятность и обязательно донатьте на наше главное дело!