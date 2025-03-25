Зараз і найближчі пару днів очікуються магнітні бурі! Прогноз погоди в Україні

Вівторок в Україні буде неоднорідним.

У південній частині, більшості центральних областей та на Луганщині очікується 25-го березня тепла погода, вдень +12+16 градусів.

У північній частині, навпаки, буде холодно, протягом дня лише +9+12 градусів.

Також свіже холодне повітря ще гулятиме у прибережних зонах, куди ще не прогріті моря віддаватимуть застарілу зимову свіжість, +8+11 градусів.

На Луганщині, я вже написала, буде тепло, на Харківщині холодно, десь +8+11 градусів, на Донеччині вдень +10+14, але в Приазов'ї +8+12 градусів.

Вчорашній сильний вітер стихне, хіба що в східних областях залишиться рвучким.

Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

На решті території - без опадів.

Увага! Зараз і найближчі пару днів очікуються магнітні бурі!

У Києві у вівторок очікується дощ, переважно вночі та вранці (карта внизу), вдень опади стихнуть, хіба десь невеликий дощ. Впродовж дня температура повітря завтра коливатиметься близько +10 градусів.

На поточному тижні погода буде нестійкою, із періодичними опадами та проясненнями, проте загалом не холодною. Звичайно, із коливаннями.

Проте, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, із 7-го квітня в Україні є ймовірність різкого похолодання.

Придивіться до своїх планів, стежте за щоденними прогнозами погоди, які мають значно вищу вірогідність і обов'язково донатьте на нашу найголовнішу справу!