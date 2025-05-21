Сегодня в Украине будет идеальная температура: где ожидается дождь
В среду, 21 мая, в Украине будет наконец-то везде тепло.
Британские ученые (на самом деле все ученые) говорят, что идеальная температура воздуха для организма человека и когда не нужно тратить калории, чтобы греться или наоборот, искать способы охладиться.
И это температура воздуха +17+24 градуса!
И именно таковой ожидается в Украине дневная температура воздуха.
Не упустите этот редкий идеал))
Пойдите погуляйте или, по крайней мере, пройдитесь между работой - по саду, парку или просто вдоль бульварчика.
Дожди 21 мая возможны в западных областях, в центре, на востоке Украины.
В южной части и севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.
Ветер будет с запада, умеренный, в восточных областях он может быть сильным.
В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня предполагаются замечательные +22 градуса!
Наслаждаемся теплой погодой, кому надо – принимаем антигистаминные препараты от тополиного пуха, любуемся петушками, чаще уже поливаем калачики на балконе.