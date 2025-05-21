Сьогодні в Україні буде ідеальна температура: де очікувати дощі

У середу, 21-го травня, в Україні буде нарешті скрізь тепло.

Британські вчені (насправді всі вчені)) кажуть, що ідеальна температура повітря для організму людини та, коли не треба витрачати калорії, щоб грітися чи навпаки, шукати способи охолодитися.

І це температура повітря +17+24 градуси!

І саме такою очікується в Україні денна температура повітря.

Не пропустіть цей рідкісний ідеал))

Підіть погуляйте чи, принаймні, пройдіться поміж роботою - садком, парком чи просто вздовж бульварчику.

Дощі 21-го травня ймовірні у західних областях, у центрі, на сході України.

У південній частині та на півночі України (окрім Сумщини) без істотних опадів.

Вітер буде із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним.

У Києві 21-го травня істотні опади малоймовірні, протягом дня передбачаються чудові +22 градуси!

Насолоджуємося теплою погодою, кому треба - приймаємо антигістамінні препарати від тополиного пуху, милуємося півниками, частіше вже поливаємо калачики на балконі.