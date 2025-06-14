Scandinavian и Vietnam Airlines объединят Северную Европу с Юго-Восточной Азией через новый кодшеринг

Scandinavian Airlines и Vietnam Airlines подтвердили новое соглашение о кодшеринге, которое начнется в июле 2025 года. Объявление было сделано во время Вьетнамско-шведского бизнес-форума в Стокгольме, где представители обеих авиакомпаний отметили необходимость улучшения координации на дальнемагистральных рейсах между Северной Европой и Юго-Восточной Азией. Это соглашение демонстрирует, как два региона теснее сотрудничают в сфере авиации, стремясь соединить больше городов благодаря новым вариантам дальнемагистральных перелетов.

Соглашение о кодшеринге включает следующие договоренности:

Совместное бронирование билетов для маршрутов, объединяющих рейсы обеих авиакомпаний

Стыковки между Копенгагеном, Стокгольмом, Осло, Ханоем и Хо Ши Мином

Координация расписаний для сокращения времени пересадок в больших хабах

Использование общих номеров рейсов на отдельных маршрутах в рамках соглашения

Унифицированные процедуры регистрации для пассажиров, пользующихся кодшеринговыми рейсами

Доступ к стыковочным услугам без необходимости отдельного бронирования для каждого сегмента путешествия

Пассажиры, которые летят в Ханой, будут иметь доступ к заливу Ха Лонг, известному своими изумрудными водами и известняковыми островами, расположенного к северо-востоку от столицы. Поблизости также находится пагода на одном столбе, небольшой храм, построенный еще в 1049 году, который до сих пор выделяется как один из самых выразительных образцов вьетнамской архитектуры. До обоих мест можно добраться местным рейсом или автомобилем по прибытии в аэропорт Ной Бай в Ханое.

В Хо Ши Мини стоит посетить Центральный почтамт, ярко-желтое здание с периода французской колонизации и посмотреть на собор Нотр-Дам в Сайгоне, который не следует путать с его парижским тезкой. Оба расположены в районе 1 и известны своей архитектурой и исторической ценностью. Рынок Бен Тхань – еще одно место, которое следует проверить, если вы неподалеку. Он существует уже давно и переполнен продуктовыми киосками, изделиями ручной работы и повседневными сценами, показывающими, как живет город.

Собор в Сайгоне отображает французский колониальный дизайн. Источник: unsplash Собор в Сайгоне отображает французский колониальный дизайн. Источник: unsplash

Это соглашение о кодшеринге – еще один шаг к облегчению перелетов между Северной Европой и Юго-Восточной Азией без необходимости координировать несколько бронирований или авиакомпаний. Синхронизируя время рейсов и позволяя бронировать оба сегмента вместе, две авиакомпании могут охватить больше направлений без запуска новых рейсов. Это часть более широкого плана, направленного на улучшение координации между авиакомпаниями и создание более четких авиационных маршрутов между ключевыми аэропортами обоих регионов.