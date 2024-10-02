Сколько бы россияне не рассказывали, что санкции не работают, бюджет на 2025 год говорит, что приходится резко ужиматься.

Ниже приведена таблица, где последний столбик – поправка на официально утвержденную инфляцию в 7% (без сомнения, она будет выше).

Санкции не работают? Бюджет России на 2025 показывает иначе Санкции не работают? Бюджет России на 2025 показывает иначе

Ставка Путина одна – нужно ужимать все кроме ВПК и выплат на СВО. Но высока вероятность, что все указывает нам на то, что российская экономика начинает не просто замедляться, а входить в стагнацию. К сожалению, у них еще в запасе есть как минимум полтора-два года. И, к сожалению, население готово терпеть.