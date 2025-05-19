Самые роскошные отели в Сен-Тропе: Топ-9 мест для гламурного отпуска

Немногие места на земле могут продемонстрировать такой уровень гедонизма, как Сен-Тропе. Когда-то сонная рыбацкая деревня, она превратилась в богемный центр звездных вечеринок, роскоши и гламура. Этот раздел его жизни как всемирно популярного места для роскошного отпуска начался, в частности, после съемок знаменитого фильма "И Бог сотворил женщину" с непревзойденной Брижит Бардо на побережье средиземноморского французского курорта, окруженного соснами. Если вы хотите насладиться богемным духом и почувствовать шик Ривьеры, лучшие отели Сен-Тропе помогут вам в этом.

Lily of the Valley

Этот отель, недавно появившийся на карте Лазурного побережья, легко может конкурировать с другими заведениями благодаря невероятным кинематографическим видам на Ривьеру, современным интерьерам и уникальной планировке. Lily of the Valley воспроизводит новую идею путешествий с ореховыми потолками от Филиппа Старка, ванными комнатами, смело украшенными мрамором, и необычными общими просторами с "ленивыми" завтраками и обедами в стиле тапас.

Особенностью этого популярного отеля в Сен-Тропе является спа-центр, который предлагает различные процедуры и три ключевые программы:

Спорт;

Похудение;

Детоксикация.

Это идеальный выбор, особенно после изнурительных ночных вечеринок. Конечно, комплекс имеет великолепный бассейн с невероятными видами на Средиземное море (которые можно наслаждаться фирменными коктейлями).

Byblos Beach

Великолепный ресторан под открытым небом. Источник: https://www.byblos.com/ Великолепный ресторан под открытым небом. Источник: https://www.byblos.com/

Одна из самых роскошных гостиниц в Сен-Тропе была создана ливанским миллиардером в попытке привлечь внимание Брижит Бардо, королевы Лазурного побережья, которой он был одержим. Бизнесмену не удалось завоевать сердце актрисы, хотя она вежливо посетила открытие Byblos Beach. Однако многие европейские богачи были покорены. Отель отражает остатки золотой эры постепенно уходящей в прошлое Французской Ривьеры с тяжелыми серебряными подносами, наполненными морепродуктами, лобстерами, джазовыми исполнителями у бассейна и стуком каблуков Chanel. Мик и Бьянка выбрали это место для своей свадьбы, а легендарный ночной клуб Les Caves Du Roy до сих пор привлекает знаменитостей и ярых поклонников культовых вечеринок с самым дорогим игристым вином.

Airelles Saint-Tropez, Pan Dei Palais

Это место, где Франция встречается с Индией, создавая удивительный симбиоз, которого не найти нигде. Горчичный экстерьер таунхауса скрывает интерьер эпохи Раджей. Airelles Saint-Tropez, Pan Deï Palais имеет необычную историю, построенную на любовной истории, в которой британский генерал влюбился в индийскую принцессу, принесшую свою богатую, яркую палитру на Лазурный берег. Экзотический тон отображается во многих элементах – от старинных вентиляторов до акцентов лайма, апельсина и малинового цвета в декоре. Индийская тема также прослеживается в огороженном саду с большим бассейном с удобными мягкими шезлонгами и белыми зонтиками.

Среди преимуществ этого места отдыха в Сен-Тропе – его центральное расположение в старом городе, а до пляжа можно добраться всего за семь минут. Airelles Saint-Tropez, Pan Deï Palais располагает спокойной и беззаботной атмосферой, что делает его идеальным для семей.

Airelles Saint-Tropez, Chateau de la Messardiere

Мало кто может устоять перед волшебной красотой этого здания с башнями, которое недавно было трансформировано и усовершенствовано владельцами Airelles. Этот отель с самым высоким рейтингом в Сен-Тропе предлагает чрезвычайные виды на покрытые виноградниками холмы и сосновые леса, спускающиеся в Пампелон и одноименный залив. Интерьер Airelles St Tropez, Chateau de la Messardiere – это смесь свежести, заменившая le grand goût français и провансальского стиля, со стенами, украшенными дворцовыми панелями, и текстурированными шторами.

Отель предлагает разнообразные активности для гостей, такие как игра в петанк или Mini Moking на легендарной песчаной полосе, или просто времяпрепровождение в роскошном спа-центре Valmont, который предлагает полный спектр процедур. На территории также есть несколько вариантов питания, таких как Matsuhis у бассейна, где подают блюда в стиле брассере, и La Table de La Messardière, ресторан с выразительным провансальским шармом.

La Reserve

В список 9 лучших отелей в Сен-Тропе входит La Reserve Ramatuelle, скрытый от толп Лазурного побережья среди живописных сосновых холмов. В то же время заведение расположено всего в 20 минутах от города, поэтому вы можете отправиться на зажигательную вечеринку в любой момент. Крыши люксов и вилл отделаны традиционной терракотовой черепицей, контрастирующей с минималистическим интерьером, спроектированным Жаном-Мишелем Вильмотом.

Для гостей доступен элегантный бассейн, где персонал готов подать еще один бокал игристого вина в любой момент, а в воздухе витает аромат жасмина. После отдыха у воды отправляйтесь утолить аппетит в ресторане Pampelonne в La Reserve, который предлагает самую свежую трюфельную севичу и другие вкусные блюда.

Villa Marie

Отель в Сен-Тропе характеризуется уютной эклектикой загородного дома. Villa Marie располагает множеством деталей, которые делают пребывание здесь особенным, от веранд с колоннами и виноградными лозами до белых кованых стульев и статуй, покрытых жасмином, вызывающих ностальгию по изысканной эпохе.

Все номера уникальны: некоторые из них имеют глубокие оранжевые оттенки, другие украшены постерами. Гости любят исследовать окружающие экзотические сады, прогуливаясь среди оливковых деревьев, кактусов и пальм.

Cheval Blanc Saint-Tropez

Cheval Blanc Saint-Tropez имеет множество преимуществ, привлекая как местных жителей, так и путешественников. В первую очередь, гостиница может похвастаться тремя ресторанами со звездами Мишлена. Кроме того, гости имеют прямой доступ к пляжу. Объект на Лазурном побережье выражает современный гламур Ривьеры, демонстрируя сдержанные интерьеры и спокойную роскошь.

Гостевые номера оформлены в простых кремовых и голубых оттенках, вдохновленных видами на залив, и снабжены современными удобствами. В комплексе есть отличный спа-центр с командой терапевтов и широким спектром процедур. После отдыха на стильных кремовых шезлонгах отправляйтесь на изысканный обед, чтобы заказать Truffle Croque-Madame, прежде чем отведать икру в сочетании с высококачественным шампанским.

Hôtel Lou Pinet

Уютные внутренние дворы для приватности. Источник: https://www.loupinet.com/ Уютные внутренние дворы для приватности. Источник: https://www.loupinet.com/

Чтобы ощутить бесконечно гламурный дух Сен-Тропе, рекомендуем остановиться в роскошном Hotel Lou Pinet. Здесь номера оформлены в стиле шестидесятых и семидесятых годов с милыми мятными ставнями, являющимися элементами типичного провансальского экстерьера. На территории этого прекрасного отеля в Сен-Тропе вы найдете один из самых очаровательных бассейнов на Ривьере, украшенный бирюзовой плиткой.

Приглушенные цвета и текстуры (терракота, оливковые, кремовые оттенки) отражают сельскую репутацию региона, а спа-центр, созданный Tata Harper, имеет экологический акцент. Даже завтрак здесь – это произведение искусства, которое заслуживает по меньшей мере во главу угла в ваших социальных сетях. Свежий хрустящий хлеб и выпечка, крафтовые мюсли, нарезки и свежие фрукты – все это достаточно, пока вы отправитесь исследовать гастрономическую сцену города.

La Ponche

Эта стильная гостиница в Сен-Тропе до сих пор сохраняет богемную привлекательность, когда-то привлекающую известных джазовых музыкантов, писателей и гламурных кинозвезд 1950-х годов. La Ponche расположен на вершине холма, поэтому предлагает удивительные виды. В частности, вы можете увидеть не только красные черепичные крыши, но и мифический залив, где снимался культовый фильм "И Бог сотворил женщину" с непревзойденной Брижит Бардо.

Таунхаус включает в себя 21 номер в различных конфигурациях, поэтому гости могут выбрать лучший вариант. Апартаменты, спроектированные Фабрицио Казираги, имеют ненавязчивый нео-провансальский декор, сочетающий полированное дерево, терракотовые полы, песчаные и кремово-белые оттенки.

Особого внимания заслуживает ресторан на террасе, возглавляемый талантливым шеф-поваром Томасом Даниго, вдохновленный Средиземноморьем. Кроме того, роскошный ретро-бар проводит вечеринки, а на пляже предлагаются занятия йогой на восходе солнца, ради которых стоит просыпаться с рассветом.