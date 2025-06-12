Самые романтические отели Лондона для свиданий и особых выходных. Лучшие остановки для пар

Свидание в День Святого Валентина или семейная годовщина, а также романтические выходные могут быть полны чувств и воспоминаний среди лучших романтических отелей Лондона для пар. Все, о чем вы мечтаете как пара – от завтрака в постели до кроватей с балдахинами и приглушенного освещения – в нашем списке самых романтичных отелей Лондона.

Мы включили в требования очаровательные интерьеры, глубокие ванны и джакузи, а также специальные пакеты для пар, чтобы в вашем номере ждала бутылка шампанского и фрукты или подарок для двоих в спа. Если вы отважитесь выйти из номера, у вас будет возможность насладиться обедом или ужином в ресторане и принять участие в дегустации спиртных напитков в лучших барах, не покидая отеля.

Поднимитесь на вершину романтики прямо посреди шумного Лондона в The Standard Hotel. Источник: https://www.standardhotels.com/london Поднимитесь на вершину романтики прямо посреди шумного Лондона в The Standard Hotel. Источник: https://www.standardhotels.com/london

The Standard – King's Cross

Достаточно современный стеклянный улей с одинаковыми рассеянными окнами может стать необычной остановкой в Лондоне для романтических выходных. Его ярко-красная капсула, возвышающаяся над Кингс-Кросс, перенесет вас в путешествие по всем этажам веселья и развлечений.

Номера предлагают широкий выбор романтических обстановок – от веселой непринужденной встречи до более серьезного празднования события. Если вы хотите поразить потрясающий вид из окна, забронируйте Suite Spot. Его несколько завышенная цена в £1000 обеспечит вам обоим 80 квадратных футов для удовольствия. Вы можете включить завтрак в цену за небольшую доплату.

За половину этой цены вы получите 40 квадратных футов стильного дерева с террасой, где виды крыш и шпилей все еще так прекрасны, а глубокая ванна расположена либо в спальном пространстве, либо прямо на открытой террасе. Те, кто предпочитает более легкую и непринужденную встречу, будут чувствовать себя комфортно в ярких стандартных номерах стоимостью от £210 до £500, где кровать является центральным элементом, а роскошная архитектура за окном создает настроение. Шампанское в номере доступно для всех типов номеров.

Панорамный ресторан и бар на крыше станут отличным дополнением к вашему лучшему свиданию в The Standard Hotel в Лондоне.

Это может быть ваш романтический уголок для двоих – The Artist Residence Hotel. Источник: https://www.artistresidence.co.uk/ Это может быть ваш романтический уголок для двоих – The Artist Residence Hotel. Источник: https://www.artistresidence.co.uk/

Artist Residence London – Пимлико

Вероятно, здесь вершина творческого таланта дизайнера достигла своего апогея. Резиденция предлагает 10 номеров, каждый из которых абсолютно уникален и самобытен. Каждый элемент декора имеет и свое место. Созерцая такую красоту, вы можете начать мечтать, чтобы это было вашим собственным творением. Однако вы все еще можете пережить самое лучшее романтическое свидание в Лондоне здесь. Интерьеры излучают элегантность и тонкое чувство вкуса и сочетаний.

Эта топовая локация для пар в Лондоне расположена всего в 5 минутах от вокзала Виктория, но толпы вас не будут беспокоить. Единственное место, где стоит заранее бронировать столик – это гостиничное кафе, особенно если вы планируете что-то особенное. Бар – прекрасное место, чтобы начать вечер для взрослых и разбудить чувства.

Artist Residence London поздравляет молодоженов и влюбленные пары, стремящиеся провести незабываемые романтические выходные в городе. Уникальные номера стоят от £264 за ночь.

Королевская ночь для значимого свидания в Home House Hotel, Лондон. Источник: https://www.homehouse.co.uk/ Королевская ночь для значимого свидания в Home House Hotel, Лондон. Источник: https://www.homehouse.co.uk/

Home House – Marylebone

Бегство от мира к таинственному имению – что может быть более романтичным? Вход в эту лондонскую гостиницу для пар расположен в одном из георгианских таунхаусов в районе Мэрилебон. Забудьте о тонкостях; откройте для себя частный клуб Home House на Портман-сквер и окунитесь в его лабиринт изысканных заведений питания, стеклянных лаунджей, фитнес-центра, спа и, наконец, 23 эксклюзивных номера с видом на сад во внутреннем дворе.

Номера украшены антикварной мебелью, обивкой из шинуазри, каминами с лепниной и изысканными стенами, окутывающими пространство, как райский сад. Винтажную атмосферу дополняют картины, лампы с абажурами, низкие кофейные столики с резными деревянными ножками и подсвечники на каминных полках.

Home House проводит послеобеденные чаепития и вечера с шампанским в зимнем саду. А когда погода теплеет, летняя терраса разжигает барбекю. Аристократический Лондон ждет вас в одном из лучших романтических отелей Home House за £258 за ночь.

Для роскошного размаха в романтике свидания – The Ned Hotel, Лондон. Источник: https://www.thened.com/ Для роскошного размаха в романтике свидания – The Ned Hotel, Лондон. Источник: https://www.thened.com/

The Ned – Bank

Прекрасно роскошный отель для романтического свидания в Лондоне расположен прямо напротив Банка Англии. Шагая в этот клуб для членов, вы словно погружаетесь в историческую элегантность, где обивка кровати завораживает так же, как стеклянная посуда или причудливо резные деревянные столбы, поддерживающие балдахин. Даже самые простые номера оформлены со вкусом с гламурными приставными столиками или дизайнерскими креслами. Среди 237 номеров вы найдете уровень комфорта и изысканности, соответствующий целям и атмосфере вашего свидания.

Территория отеля достаточно большая, с множеством уединенных уголков для приватности или тихих раздумий. Library Club – это приют для любителей шампанского и мартини, доступный только для членов престижного клуба. Однако не волнуйтесь, ведь у гостиницы есть десять ресторанов и три бара, которые спасут ситуацию, если ваше членство еще не оформлено.

За всю свою умышленную роскошь вы можете стать счастливчиком, которого зовет романтический отель The Ned в Лондоне, начиная от £306 за ночь.

Лучшая прелюдия для бурного свидания в Лондоне – NoMad Hotel. Источник: https://www.thenomadhotel.com/ Лучшая прелюдия для бурного свидания в Лондоне – NoMad Hotel. Источник: https://www.thenomadhotel.com/

NoMad London – Covent Garden

Впечатляющая гостиница напротив Королевского оперного театра заслуженно входит во многие списки лучших отелей Лондона, и недаром даже для пар. Его стиль и атмосфера напоминают Нью-Йорк, но по воле случая или судьбе отель нашел свой дом в Лондоне. Теперь у вас есть возможность пережить самые романтические выходные в Лондоне в этом отеле, при наличии свободных мест.

Номера излучают элегантность и тщательно продуманы до мельчайших деталей. Кресла напоминают то, что можно найти в президентском люксе, но кто верит в стереотипы? Подножки украшены позолоченными акцентами, а пуфы – бахромой. Если ваши отношения еще не настолько открыты, чтобы скрываться только за ширмой, выберите номер с ванной, где позолоченная мозаичная плитка позволит перевести дыхание и успокоить учащенное сердцебиение.

Вы наслаждаетесь кухней и коктейлями в ресторанах NoMad, где, кажется, легкие блюда дарят приятную сытость с опьяняющими вкусами и удачными сочетаниями. Отель предлагает все от интимных библиотек до частных обедов. Воспользуйтесь пакетом "Winter at NoMad", чтобы уютно провести время с сезонными коктейлями и насладиться завтраком для двоих, не покидая комфорта вашего номера. Цены на номера начинаются от £356 за ночь.

Волшебная сила Mandrake для действительно приятной остановки в Лондоне. Источник: https://www.themandrake.com/ Волшебная сила Mandrake для действительно приятной остановки в Лондоне. Источник: https://www.themandrake.com/

The Mandrake – Fitzrovia

Просто волшебная атмосфера этой лондонской остановки для двоих заденет вас, как только вы войдете в тускло освещенный тоннель и выйдете во дворик с голубым небом вместо крыши. Ваше путешествие в номер может пройти прямо через бар. Скажите своему спутнику правду: это место имеет самые лучшие коктейли в Лондоне. Вы окажетесь в мире, где изысканные напитки смешиваются с секретными ингредиентами прямо из оранжереи и подаются к вашим столикам на ландшафтной террасе. Обед или ужин – ваш выбор, но вы должны попробовать закуски, чтобы не возвращаться за ними, прерывая ваше отступление.

Пожалуй, нет ничего сексуальнее Mandrake Suite. Его кровать покрыта плиссированной тканью, и вы чувствуете себя, как в бедуинской палатке. Открытая ванна на пьедестале окружена золотыми кольцами света и гипнотическими неоновыми узорами, просто возбуждающими воображение. Если стоит держать себя в руках, обратите внимание на легкие и нежные пентхаусы, где возле мраморного джакузи выросло дерево из светлых белоснежных перьев.

The Mandrake имеет уникальную романтическую силу благодаря своим очаровательным окрестностям, и вы непременно будете в восторге от лучшей гостиницы для уик-энда в Лондоне для двоих.

Поделитесь удовольствием в Beaumonde Hotel для двоих, Лондон. Источник: https://www.thebeaumont.com/ Поделитесь удовольствием в Beaumonde Hotel для двоих, Лондон. Источник: https://www.thebeaumont.com/

The Beaumont – Mayfair

Окунитесь в роскошь вашего общего времени в очень романтичном отеле The Beaumont в Лондоне. Историческая элегантность переосмыслена с роскошными современными материалами, визионерскими дизайнами интерьеров и глубоким уважением к красоте, проявляющейся через искусство на стенах. Это похоже на прогулку по герцогскому дворцу, где вы открываете новые увлекательные и живописные уголки, в которых хочется задержаться.

Рассматривая варианты номеров, каждый из них излучает элегантность, щекотливость и тепло. Однако в отеле есть шедевр: Gormley Suite площадью 69 квадратных метров. Этот люкс с культовым произведением Энтони Гормли ощущается как разгадка тайны черного квадрата Малевича, только чтобы обнаружить, что это не просто квадрат, а целый куб. Первый этаж люкса украшен мягкими и светлыми штрихами, создающими идеальный контраст с тем, что ждет дальше. Поднимаясь по белой лестнице, вы попадаете в загадочное темное пространство, где центральным элементом является скульптура Гормли, стоящая среди уникального окружения. Словно сольное выступление на большой сцене, огромная белая кровать доминирует в комнате, освещенная игрой света, что создает волшебную и завораживающую атмосферу. Этот кульминационный момент обязательно вызовет блаженство у каждого, кому посчастливится это пережить.

Кроме того, The Beaumont предлагает классические роскошные номера и имеет несколько ресторанов и баров на территории, а также спа, где вы можете обновить каждую клетку вашего тела. Цены на номера начинаются от £706 за ночь.

Золотое обрамление для вашей страсти в L'Oscar Hotel, Лондон. Источник: https://www.loscarlondon.com/ Золотое обрамление для вашей страсти в L'Oscar Hotel, Лондон. Источник: https://www.loscarlondon.com/

L'Oscar – Bloomsbury

Отель служит отличным фоном для ваших страстных чувств. Спроектированный Жаком Гарсиа, его интерьеры украшены текстурированными картинами на стенах и полу, а потолки получили изысканные барочные обрамления, дополняющие роскошные произведения искусства.

Выбор вашей королевской спальни может оказаться сложным, ведь вам придется ориентироваться в цветовых предпочтениях и уровне роскоши, который готовы воспринять ваши глаза. Однако комфорт вашего пребывания остается неоспоримым даже в самых простых номерах.

Ресторан отеля украшен золотыми колибрами, что является повторяющимся мотивом во всем заведении. Их теплое сияние отражается от потолка, создавая атмосферу потолка Хогвартса, освещенного свечами. Помните, вы выбрали романтический приют в Лондоне для пар, размещающих вас в сердце культурного гобелена города. Не упустите возможность обогатить ваши выходные премьерой или бродвейским концертом.

L'Oscar удовлетворяет изысканные и утонченные вкусы. С номерами от £310 за ночь и атмосферой, полной романтики, отель становится непреодолимым пунктом назначения.

Жар чувств в наследии Оскара Уайльда – Kettner's Townhouse, Лондон. Источник: https://www.sohohouse.com Жар чувств в наследии Оскара Уайльда – Kettner's Townhouse, Лондон. Источник: https://www.sohohouse.com

Kettner's Townhouse – Сохо

Богатая история этого заведения полна легенд и преданий, что создает чрезвычайно увлекательную атмосферу в отеле. Здесь вы не просто хотите услышать сплетни, но хотите стать их частью, бросая вызов зависти собственными подвигами. Блуждая скрытыми проходами отеля, представьте тайно входящих любовниц Оскара Уайльда. Спуститесь по лестнице на Грик-стрит, открывая еще одно секретное убежище. Это свидетельство дерзкого романтизма, воплощенного известным автором, чьи жизненные приключения соперничали с описанными в его романах.

Отступите к люксу с величественной кроватью с балдахином, где можно начать творить собственную романтическую историю. Просторная ванная приглашает к интимности, ее открытая привлекательность к Ромилли-стрит добавляет элемент смелости вашему приключению.

Clarence Tavern x Kettner угостит вас сезонной британской едой с дегустацией натуральных вин.