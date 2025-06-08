Самые доступные места для посещения в Европе: Топ-9 направлений

Отпуск в Европе может быть дорогим, особенно если речь идет о самых популярных туристических направлениях, таких как Париж или Лондон. Однако, зная некоторые уловки и советы, не сложно организовать приятный отпуск без заоблачных цен. Недорогие места для путешествий в Европе также имеют богатую культуру, гордясь ценными архитектурными, историческими и культурными достопримечательностями, вкусной едой и интересными развлечениями.

Вы можете спланировать отпуск без значительного ущерба для кошелька даже в относительно "дорогих" городах, особенно если воспользуетесь предложениями бюджетных авиакомпаний, забронируете жилье заранее, посетите местные рынки и избегаете роскошных ресторанов. К примеру, бутылка вина, сыр и свежий хлеб – идеальная основа для незабываемого пикника под Эйфелевой башней.

К тому же вы будете удивлены, сколько в Европе есть дешевых мест для посещения, которые даже бесплатны. В частности, многие музеи и галереи устраивают дни открытых дверей (обычно раз в месяц). Вы также можете увидеть уникальные произведения искусства в церквях, для посещения которых не требуется билет. Главное – своевременно проверить расписание на официальном сайте. В некоторых городах можно приобрести абонементы, охватывающие несколько достопримечательностей одновременно. Как правило, этот способ позволяет любителям искусства и истории значительно сэкономить.

Оптимизация бюджета при посещении самых доступных мест для путешествий в Европе не означает, что вам придется жертвовать качеством поездки. Иногда меньшие расходы позволяют глубже погрузиться в культуру, познакомиться с местными жителями и их традициями. Ночлег в ирландской ферме с соломенной крышей, покупка испанских деликатесов у уличных торговцев или поиск идеального сувенира в антикварном магазине звучит как отпуск мечты.

Итак, где самые дешевые места для путешествий в Европе? Следующий список поможет вам выбрать лучшее направление и узнать несколько советов для сбережения.

Бавария, Германия

Сказочные баварские дома. Источник: Image Makalu/Pixabay Сказочные баварские дома. Источник: Image Makalu/Pixabay

К дешевым местам для путешествий в Европе принадлежит Германия. Чтобы получить отпуск мечты, как на страницах книги, мы рекомендуем выбрать Баварию. Для лучших видов и особенностей размещения забронируйте номер в Burg Colmberg. Отель расположен на скале, занимая здание, датируемое XIV веком. Гости могут наслаждаться подлинной атмосферой средневекового замка, гармонично сочетающейся с современными комфортными удобствами. Обязательно закажите традиционную франконскую кухню, приготовленную из местных продуктов, в ресторане отеля Burg Colmberg. Кроме того, стоит увидеть изнутри тщательно отреставрированную часовню XV века и сад роз.

Замок Нойшванштайн, стоящий на вершине горы и выглядит так, будто нарисован на старой открытке, также является дешевым местом для посещения. Здание было полностью завершено в 1892 году по приказу Людвига II, так и не увидевшего конечного результата, ведь умер в 1886 году.

Еще один замок в Баварии, который стоит увидеть – Гогеншвангау, где жил "Безумный король". Это здание меньше и не так помпезно, но компенсирует это своей историей и уютом.

Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии входит в лучшие места для бюджетных путешествий в Европе. Путешествуя по Будапешту, вы можете получить все преимущества более популярных направлений по значительно более низкой цене. Разделенный рекой Дунай город сочетает старинную архитектуру и ухоженные зеленые парки с современными удобствами.

Достопримечательности включают здание Парламента и Рыболовный бастион. Кроме того, вы можете найти много бюджетных мест для проживания, ночных клубов и отличных вариантов питания. Чтобы сэкономить во время исследования города, воспользуйтесь удобным и дешевым общественным транспортом, например разветвленными линиями метро.

Планируя отпуск в Европе с лучшим соотношением цены и качества, мы рекомендуем не пропустить знаменитые термальные купальные города, некоторым из которых более века. Эти достопримечательности, доступные для публики, также обладают потрясающей архитектурой.

Апулия, Италия

Расположенная на юге страны, Апулия является одним из наиболее развитых регионов, занимая первое место в производстве вина во всей Италии. Город Альберобелло входит в лучшие и дешевые места для посещения в Европе, которое можно осмотреть бесплатно. Знаковая архитектура Апулии – это так называемый "каблук" итальянского сапога, доисторический трулло. Это побеленный цилиндрический дом с конической серой крышей из камня. Именно в Альберобелло сосредоточено самое большое количество трулло, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Вы можете пройти по целым кварталам, состоящим из таких домов, и даже остановиться на ночь в одном из них. Это позволяет не только спланировать недорогой европейский отпуск, но и пожить как местный. К тому же аренда трулло дешевле, чем номер в отеле.

Для тех, кто хочет исследовать побережье Амальфи, избегая толп туристов и заоблачных цен, мы рекомендуем отправиться на остров Гаргано в Апулии. Это недорогая поездка в Европу, особенно популярная среди местных жителей.

Андалусия, Испания

После времени, проведенного на жарких и переполненных пляжах Коста-дель-Соль, отдохните, выбрав тур по маршруту Casa Balcones, который предлагает много дешевых мест для посещения в Европе. От мавританского города Аркос-де-ла-Фронтера и ряда живописных горных сел до Ронды, лабиринта средневековых улиц.

Для красивой архитектуры, классических тапасов и горящего танца фламенко остановитесь в Севилье, столице Андалусии. Обязательно посетите Музей изящных искусств, расположенный в бывшем монастыре XIV века. Особого внимания заслуживают работы мастеров севильского барокко, например, шедевр Непорочного зачатия Лос Венераблес авторства Мурильо.

Бат и Котсуолдс, Англия

Очаровательные деревни Котсуолдс как будто переносят вас в настоящую сказку. Выбирая доступные места для путешествий в Европе, мы рекомендуем обратить внимание на Стоу-он-зе-Волд, Чиппинг-Кэмпден и Бортон-он-зе-Ватер, поражающие своей красотой и атмосферой. Лучше всего остановиться на ночь в Бате. Этот город римской эпохи предлагает разнообразные варианты размещения и известен своими уникальными целебными источниками и многочисленными достопримечательностями, в частности:

Исторические римские бани;

Батское аббатство;

Мост Палтны;

Королевский полумесяц, улица с 30 домами в форме полумесяца.

Еще одно преимущество – Бат расположен менее чем за два часа езды на поезде от Лондона, поэтому эту бюджетную поездку в Европу легко спланировать на выходные.

Берлин, Германия

Современная архитектура, яркие аутентичные галереи, мистические истории холодной войны и даже дешевые места для путешествий по Европе – все это можно найти в Берлине. Культурная столица олицетворяет космополитический стиль "Восток встречает Запад", привлекая путешественников, мечтателей и искателей приключений со всего мира.

Мы рекомендуем начать путешествие с исследования модного района Митте, который станет отправной точкой для основных достопримечательностей, в частности, Потсдамской площади или Рейхстага. Некоторые важные локации можно посетить бесплатно:

Бранденбургские ворота;

Галерея Истсайд;

Информационно-выставочный центр "Топография террора".

Если вы планируете посетить другие достопримечательности, которые могут быть достаточно дорогими, мы рекомендуем приобрести Berlin WelcomeCard, которая также предоставляет скидки на общественный транспорт.

Чтобы попробовать традиционные блюда, посетите старейший ресторан немецкой столицы Zur letzten Instanz, где можно заказать свиную рульку, поданную с квашеной капустой и фасолью.

Самый удобный способ передвижения по немецкой столице – это система метро, которая включает 173 станции, а также можно арендовать обычный или электрический велосипед. Это поможет придерживаться концепции экологических и бюджетных европейских отпусков.

Порту, Португалия

Фантастическая архитектура Порту. Источник: Image Nahália Segato/Pixabay Фантастическая архитектура Порту. Источник: Image Nahália Segato/Pixabay

Если вы не хотите выходить за рамки бюджета и ищете самые дешевые места для путешествий в Европе, исследуйте невероятный город Порту, расположенный на севере Португалии. Любуйтесь фантастической архитектурой в стиле ар-деко и обязательно закажите бокал портвейна. Также следует совершить однодневную поездку в долину Дора, живописного региона с многочисленными виноградниками вдоль одноименной реки.

Стамбул, Турция

В большинстве случаев за вход в самые популярные достопримечательности Турции приходится платить немало, но есть одни из лучших дешевых мест для посещения в Европе, где билеты будут стоить минимальную сумму. Речь идет о Музее мозаика Большого дворца, расположенном в Стамбуле вблизи базара Араста и знаменитой Голубой мечети. Мозаичные сцены из мифов, охоты или повседневной жизни когда-то покрывали пол Большого дворца, построенного между IV и VI веками.

Альтернативно, вы даже можете совершить доступную поездку по Европе между двумя континентами.

Любляна, Словения

Столица Словении, Любляна, входит в самые доступные места для посещения в Европе. Вы можете наслаждаться архитектурными шедеврами Йоже Плечника, которому удалось создать собственный стиль, вдохновленный романтизмом, модернизмом и экспрессионизмом. Именно этот мастер сформировал современный облик Любляны. Как и Гауди, работавший в Барселоне, Плечник уделял особое внимание даже мельчайшим деталям. К примеру, дверные ручки при входе в Национальную и университетскую библиотеки украшены Пегасом. Обязательно прогуляйтесь по набережной реки Любляницы и сделайте несколько фото перед легендарным Тройным мостом.

Если у вас достаточно времени, сядьте на автобус, чтобы добраться до невероятно красивого озера Блед, которое не только дешево, но и привлекательным местом для посещения в Европе.