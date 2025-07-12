Самые дешевые места для еды в Амстердаме, не уступающие топовым ресторанам

Амстердам, гостеприимный город тюльпанов, приветствует туристов круглогодично. Оно привлекает посетителей буйством цветов и множеством вариантов для досуга. Здесь точно есть чем заняться путешественникам – от обзора достопримечательностей до веселых развлечений. Просто посмотрите на лучшие дешевые места для еды в Амстердаме! Национальная кухня Нидерландов достаточно привлекательна, но ее вряд ли можно назвать изысканной. Амстердам не может похвастаться большим выбором гастрономических деликатесов, но здесь можно отведать лучшую сельдь в мире. Многие приезжают сюда только ради его божественного вкуса.

Неприхотливые путешественники, знающие толк в мировых достопримечательностях, захотят узнать, где найти лучшую недорогую еду в Амстердаме.

Лучшие дешевые места для еды в Амстердаме

Рестораны Амстердама не так банальны, как может показаться. Среди многих блюд, представленных в меню местных заведений, есть коронные блюда, которые заслуживают особого внимания. Рассмотрим их поподробнее.

Сельдь, которую сердечно предлагают лучшие бюджетные рестораны Амстердама, всегда среди фаворитов. Выбор рыбы особенно богат весной и летом, когда свежие уловы поступают регулярно. В теплые месяцы года селедку можно найти не только в лучших недорогих ресторанах Амстердама, но и в местных барах и кафе. Его также продают в уличных киосках с привлекательными вывесками Herring или Hollandse Nieuwe. Существует много вариантов подачи вкусной рыбы: ее могут подавать кусочками с солеными огурцами и сочным луком. Брудж харинг – это своеобразный рыбный бургер, который обычно стоит от 2 до 4 евро.

Сыр, который предлагают лучшие доступные рестораны Амстердама, тоже всегда в топе. Нидерланды являются ведущим экспортером этого деликатеса, а их жители любят есть сыр отдельно или в дополнение к вкусным блюдам. Узнать историю сыроделия можно в музее у дома Анны Франк. Здесь можно насладиться вкусами изысканного творога с острой горчицей или соусом. В творожных магазинах доступно много видов сыра из натуральных молочных продуктов. Килограмм королевского молочного продукта стоит здесь примерно 14-15 евро.

Лучшие недорогие рестораны Амстердама предлагают вкусную рыбу и сыр. Источник: freepik Лучшие недорогие рестораны Амстердама предлагают вкусную рыбу и сыр. Источник: freepik

Следующее блюдо, которое часто подают в лучших недорогих ресторанах Амстердама, – Буренколь Стамппот. Она состоит из капусты и картофельного пюре. Подается с аппетитными копчеными колбасками или запеченным мясом. Существует много вариаций приготовления Буренколь Стамппот: добавление моркови, лука или чеснока придает блюду особый вкус.

Меню самых дешевых ресторанов Амстердама часто включает Киббелинг. Это жареная в масле морская рыба. Ее вкус отлично дополняют ароматные соусы с горчицей, чесноком и майонезом. Стоимость такого блюда в самых лучших дешевых местах для еды в Амстердаме составляет около 9 евро.

Битербаллен и Крокеттен занимают достойное место. Это круглые или овальные тефтели, которые обваливают в панировочных сухарях и жарят в масле до хрустящей корочки. Мясо в этом блюде получается сочным и вкусным, поэтому охотно заказывают как местные, так и гости города. Самые дешевые места для еды в Амстердаме предлагают отведать Биттербаллен и Крокеттен с тонкими специями и отличным пивом.

Лучшие бюджетные рестораны Амстердама приглашают посетителей оценить вкус сырных пальчиков, называемых каастенгельсом. Это блюдо готовится в духовке с использованием сливочного масла, яиц, муки и крахмала. После затворения теста его формируют в овальные кусочки, посыпают сыром перед выпеканием. Это блюдо недорогое, стоит от 2 до 7 евро за 5–6 штук.

Бюджетные рестораны Амстердама также предлагают копченые колбаски, которые очень популярны. Для них есть много рецептов.

Где поесть в Амстердаме недорого

Вкусные недорогие блюда в Амстердаме можно купить как в уютных закусочных, так и в ресторанах. Мы хотели бы порекомендовать несколько мест, которые вас не разочаруют и приятно удивят.

Если вы фанат китайской кухни, посетите ресторан Nam Kee, входящий в список хороших недорогих ресторанов Амстердама. Здесь можно попробовать удивительные устрицы в соусе из черных бобов, дамсов и блины с нежными начинками. Цены здесь доступны, а еда довольно аппетитна.

Если вы ищете места для питания в Амстердаме по бюджету, загляните в Peperwortel. Здесь шеф-повара готовят замечательные испанские, мексиканские, индийские и нидерландские блюда. Вы можете заказать аппетитные салаты, напитки и закуски на выносе.

Если вам нравится кафе с широким выбором вегетарианских блюд, посетите одно из лучших дешевых мест для еды в Амстердаме - Latei. Это место с непретенциозным дизайном, где можно заказать вкусные закуски и блюда с кускусом как главной звездой.

На улице Zoutsteeg в Амстердаме есть дешевое кафе, которое предлагает пряный лосось и хрустящие бутерброды с луком и рыбой. Здесь можно насладиться горячим супом и жареными овощами. Его особенностью являются фирменные напитки и соблазнительная выпечка. Здесь удобно воспользоваться услугой еды на вынос. Путешественников всегда привлекают быстрое обслуживание и бюджетная еда от 1 евро.

Если вас интересуют лучшие бюджетные рестораны Амстердама, посетите радушный Mister Meatball. Здесь подают вкусные тефтели с нежным сливочным соусом и ароматным картофелем из духовки. Также популярны пенистое пиво и крепкий кофе. Приятным бонусом для гостей этого места есть вежливое обслуживание и выгодные цены от 0,5 евро.

Мясные блюда всегда популярны в ресторанах и закусочных в Амстердаме. Источник: freepik Мясные блюда всегда популярны в ресторанах и закусочных в Амстердаме. Источник: freepik

Tijger & De Vis отличается богатым ассортиментом вкусных рыбных блюд. Здесь можно заказать ароматную сельдь с пряной солью и жареную треску.

Один из лучших дешевых ресторанов Амстердама – Jacketz. Коронное место среди блюд заведения занимают запеченные картошки с соусами на любой вкус. Остановившись здесь, не упустите возможности выпить бокал глинтвейна или чашку кофе с хрустящим круасаном.

Среди лучших мест для бюджетного питания в Амстердаме – рынок Foodhallen. Здесь можно найти широкий ассортимент пищи для самых взыскательных вкусов. Вы можете попробовать австралийские пироги и китайские сэндвичи с самыми неожиданными ингредиентами.

Недорогую и вкусную еду можно найти во многих закусочных, барах, рынках и ресторанах Амстердама. Вы можете наслаждаться не только нидерландской кухней, но и блюдами из других частей мира, включая Китай, Австралию и Францию.

Выбирая лучшие доступные места в Амстердаме, обращайте внимание на рейтинг заведения. Пусть ваши поездки будут вкусными во всех смыслах!