Найдешевші місця для їжі в Амстердамі, які не поступаються топовим ресторанам

Амстердам, гостинне місто тюльпанів, вітає туристів цілий рік. Воно приваблює відвідувачів буянням кольорів і безліччю варіантів для дозвілля. Тут точно є чим зайнятися мандрівникам — від огляду визначних пам’яток до веселих розваг. Просто подивіться на найкращі дешеві місця для їжі в Амстердамі! Національна кухня Нідерландів досить приваблива, але її навряд чи можна назвати вишуканою. Амстердам не може похвалитися великим вибором гастрономічних делікатесів, але тут можна скуштувати найкращий оселедець у світі. Багато хто приїжджає сюди лише заради його божественного смаку.

Непримхливі мандрівники, які знають толк у світових пам’ятках, захочуть дізнатися, де знайти найкращу недорогу їжу в Амстердамі.

Найкращі дешеві місця для їжі в Амстердамі

Ресторани Амстердама не такі банальні, як може здатися. Серед багатьох страв, представлених у меню місцевих закладів, є коронні страви, які заслуговують особливої уваги. Розгляньмо їх детальніше.

Оселедець, який сердечно пропонують найкращі бюджетні ресторани Амстердама, завжди серед фаворитів. Вибір риби особливо багатий навесні та влітку, коли свіжі улові надходять регулярно. У теплі місяці року оселедець можна знайти не лише в найкращих недорогих ресторанах Амстердама, а й у місцевих барах і кафе. Його також продають у вуличних кіосках із привабливими вивісками "Herring" або "Hollandse Nieuwe". Існує багато варіантів подачі смачної риби: її можуть подавати шматочками з солоними огірками та соковитою цибулею. Брудж харинг — це своєрідний рибний бургер, який зазвичай коштує від 2 до 4 євро.

Сир, який пропонують найкращі доступні ресторани Амстердама, також завжди в топі. Нідерланди є провідним експортером цього делікатесу, а їхні жителі люблять їсти сир окремо або як додаток до смачних страв. Дізнатися про історію сироваріння можна в музеї біля будинку Анни Франк. Тут можна насолодитися смаками вишуканого сиру з гострою гірчицею чи соусом. У сирних крамницях доступно багато видів сиру з натуральних молочних продуктів. Кілограм королівського молочного продукту коштує тут приблизно 14–15 євро.

Найкращі недорогі ресторани Амстердама пропонують смачну рибу та сир. Джерело: freepik

Наступна страва, яку часто подають у найкращих недорогих ресторанах Амстердама, — Буренколь Стамппот. Вона складається з капусти та картопляного пюре. Подається з апетитними копченими ковбасками або запеченим м’ясом. Існує багато варіацій приготування Буренколь Стамппот: додавання моркви, цибулі чи часнику надає страві особливого смаку.

Меню найдешевших ресторанів Амстердама часто включає Кіббелінг. Це смажена в олії морська риба. Її смак чудово доповнюють ароматні соуси з гірчицею, часником і майонезом. Вартість такої страви в найкращих дешевих місцях для їжі в Амстердамі становить близько 9 євро.

Біттербаллен і Крокеттен займають гідне місце. Це круглі або овальні тефтелі, які обвалюють у панірувальних сухарях і смажать в олії до хрусткої скоринки. М’ясо в цій страві виходить соковитим і смачним, тому її охоче замовляють як місцеві, так і гості міста. Найдешевші місця для їжі в Амстердамі пропонують скуштувати Біттербаллен і Крокеттен із тонкими спеціями та чудовим пивом.

Найкращі бюджетні ресторани Амстердама запрошують відвідувачів оцінити смак сирних пальчиків, які називаються каастенгельс. Ця страва готується в духовці з використанням вершкового масла, яєць, борошна та крохмалю. Після замішування тіста його формують у овальні шматочки, посипають сиром перед випіканням. Ця страва недорога, коштує від 2 до 7 євро за 5–6 штук.

Бюджетні ресторани Амстердама також пропонують копчені ковбаски, які дуже популярні. Для них існує багато рецептів.

Де поїсти в Амстердамі недорого

Смачні недорогі страви в Амстердамі можна купити як у затишних закусочних, так і в ресторанах. Ми хотіли б порекомендувати кілька місць, які вас не розчарують і приємно здивують.

Якщо ви фанат китайської кухні, відвідайте ресторан Nam Kee, який входить до списку хороших недорогих ресторанів Амстердама. Тут можна спробувати дивовижні устриці в соусі з чорних бобів, дімсам і млинці з ніжними начинками. Ціни тут доступні, а їжа досить апетитна.

Якщо ви шукаєте місця для їжі в Амстердамі за бюджетом, загляньте до Peperwortel. Тут шеф-кухарі готують чудові іспанські, мексиканські, індійські та нідерландські страви. Ви можете замовити апетитні салати, напої та закуски на виніс.

Якщо вам до вподоби кафе з широким вибором вегетаріанських страв, відвідайте одне з найкращих дешевих місць для їжі в Амстердамі — Latei. Це місце з непретензійним дизайном, де можна замовити смачні закуски та основні страви з кускусом як головною зіркою.

На вулиці Zoutsteeg в Амстердамі є дешеве кафе, яке пропонує пряний лосось і хрусткі сендвічі з цибулею та рибою. Тут можна насолодитися гарячим супом і смаженими овочами. Його особливістю є фірмові напої та спокуслива випічка. Тут зручно скористатися послугою їжі на виніс. Мандрівників завжди приваблюють швидке обслуговування та бюджетна їжа від 1 євро.

Якщо вас цікавлять найкращі бюджетні ресторани Амстердама, відвідайте привітний Mister Meatball. Тут подають смачні тефтелі з ніжним вершковим соусом і ароматною картоплею з духовки. Також популярні пінисте пиво та міцна кава. Приємним бонусом для гостей цього місця є ввічливе обслуговування та вигідні ціни від 0,5 євро.

М’ясні страви завжди популярні в ресторанах і закусочних Амстердама. Джерело: freepik

Tijger & De Vis вирізняється багатим асортиментом смачних рибних страв. Тут можна замовити ароматний оселедець із пряною сіллю та смажену тріску.

Один із найкращих дешевих ресторанів Амстердама — Jacketz. Коронне місце серед страв закладу займають запечені картоплі з соусами на будь-який смак. Зупинившись тут, не пропустіть можливості випити келих глінтвейну або чашку кави з хрустким круасаном.

Серед найкращих місць для бюджетного харчування в Амстердамі — ринок Foodhallen. Тут можна знайти широкий асортимент їжі для найвибагливіших смаків. Ви можете спробувати австралійські пироги та китайські сендвічі з найнесподіванішими інгредієнтами.

Недорогу та смачну їжу можна знайти в багатьох закусочних, барах, ринках і ресторанах Амстердама. Ви можете насолоджуватися не лише нідерландською кухнею, а й стравами з інших частин світу, включно з Китаєм, Австралією та Францією.

Обираючи найкращі доступні місця для їжі в Амстердамі, звертайте увагу на рейтинг закладу. Нехай ваші подорожі будуть смачними в усіх сенсах!