Россияне получили бумеранг войны

В результате успешной массовой атаки украинских дронов на европейскую часть РФ, Москва вынуждена была отменить или задержать на неопределенное время около 2 тыс. авиарейсов во все стороны России.

Таким образом, спешащий по своим делам средний класс путинской России познакомился с трудностями военного времени и узнал, что далеко на Западе, в Украине идет война. Россиянам становится понятным, что знаменитое международное и историческое преимущество безопасности России – огромные просторы, постепенно превращающиеся в ловушку для населения и серьезную проблему для ПВО РФ.

России придется привыкать, что столь массовые налеты украинских дронов и ракет теперь будут регулярными. России придется осознать, что вслед за нарушением их "мирного" образа жизни наступит принудительный переход к тяготам и жестокости военного времени – смерти, разрушениям, потерям здоровья и имущества, цинизму власти и СМИ, и массовому бегству вглубь Сибири и Севера, например в Коми.