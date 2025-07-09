Росіяни отримали бумеранг війни

Унаслідок успішної масової атаки українських дронів на європейську частину РФ, Москва змушена була скасувати або затримати на невизначений час близько 2 тис. авіарейсів у всі боки Росії.

Таким чином, середній клас путінської Росії, що поспішає у своїх справах, познайомився з труднощами воєнного часу і дізнався, що далеко на Заході, в Україні йде війна. Росіянам стає зрозумілим, що знаменита міжнародна та історична перевага безпеки Росії – величезні простори, поступово перетворюється на пастку для населення і серйозну проблему для ППО РФ.

Росії доведеться звикати, що такі масові нальоти українських дронів і ракет тепер будуть регулярними. Росії доведеться усвідомити, що слідом за порушення їхнього "мирного" способу життя настане примусовий перехід до тягот і жорстокості воєнного часу – смерті, руйнувань, втрати здоров'я і майна, цинізму влади і ЗМІ, і масової втечі вглиб Сибіру і Півночі, наприклад у Комі.