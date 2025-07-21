Россия вступает в опасную фазу: мир изменил стратегию поведения

СУДЬБА РОССИИ В 21 ВЕКЕ.

Россия вступает в опасную, но исторически привычную для себя фазу или путь тотальной стагнации. Поэтому Запад будет навязывать путинской России стратегию военно-политического истощения в Украине, путем постоянной поддержки Киева. Раньше была стратегия сдерживания, потом "байденизация" войны, чтобы не допустить победы Кремля над Украиной. Сейчас путинская Россия превратилась в полностью агрессивное, авторитарное государство с глубокой военной экономикой, без внутренних и внешних импульсов к саморазвитию.

Поэтому новая цель Запада, - на основе успешной стратегии истощения России добиться принципиальной цивилизационной отсталости России от Европы и США и перехода к "Перестройке-2".

Главное, сформировать в Кремле устойчивое состояние позднего застоя страны перед Перестройкой Горбачева и страха неожиданного самораспада как в СССР.

Таким образом, в результате стратегически проигранной войны в Украине и потери статуса "мирового агрессора" Россия выбывает из клуба великих государств и возвращается через сто лет в клуб второсортных, региональных игроков.

В 21 веке ни Запад, ни Китай не будут стремиться к самораспаду России, а поделят зоны влияние внутри России между собой. Геополитическая "инструментализация", сильно ослабленной войной в Украине России, между США, Китаем и Европой должно уменьшить угрозу возникновения открытой Третьей мировой войны, что и станет основой для нового мирового порядка, нового глобализма, без неуправляемой и агрессивной России.

Первым доказательством возникновения нового мирового порядка будет интернационализация и контроль российского ядерного оружия на основе подписания с Кремлем договора по типу Будапештского договора с Украиной, только более строгого.

Россия некуда будет деваться – агрессия против Украины и терроризирование мира ядерным шантажом на протяжении всей войны — это ее две исторические ошибки.