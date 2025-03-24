Россия убила 5-летнего ребенка с отцом: Маску все равно, но что с другими?

В ночь на воскресенье от атаки ударного дрона (25 из 147 наша ПВО не смогла сбить) погибла 5-летняя Николь Гаранская и ее отец Александр, мама в тяжелом состоянии в реанимации: когда дочь и муж погибли на месте, ее отбросило на 20 метров, где она пролежала.

Семья переехала из Орехова в Запорожье (который сейчас уже в 15 км от линии фронта; это в 100 км от азовского побережья, 50 км от Запорожья в сторону оккупированных Бердянска и Мариуполя). Гаранские получили убежище в небольшом домике на территории евангельской церкви "Эммануил" в Голосеевском районе, теперь полностью уничтоженном. По словам соседей, еще в четверг Николь участвовала в спектакле в детском саду.

Діана Дудченко, подруга Олександри Гаранської: "Олександра співає разом зі мною в церковній групі, тому ми тісно спілкувалися. Вони віддали дитину в дитячий садок, куди ходить і мій син, тому ми часто їх підвозили. ...Олександра працювала в церковному дитячому садочку, а згодом почала займатися власною справою – випікала солодощі на замовлення. Її чоловік підробляв на різних роботах. Багато допомагали, були добрими, позитивними. Олександра взимку організовувала проєкт збору та доправлення подарунків для дітей у прифронтові регіони.Ніколь була дуже хорошою дівчинкою, кмітливою, розумною. Вона дружила з моїми дітьми, дуже любила носити сукні, навіть мала вбрання з підсвіткою, як у принцеси. Також полюбляла малювати і ліпити з пластиліну. Позитивна дівчинка. Ходила в старшу групу в садочку і мала у вересні йти в перший клас".

Евангельский портал "Слово о слове", служитель церкви Кирилл Потетня: "Эта семья – наши служители. В четверг вечером они выступали на церковном празднике, а уже на следующий день дрон попал прямо в дом на территории церкви. Убил дочь и отца. Мама осталась жива, но без ничего. Если можете помочь — будем искренне благодарны". Церковь, ставшая для них новым домом, стала местом трагедии. Христианская община призывает к молитве и поддержке единственной уцелевшей — мамы, которая борется за жизнь после потери дочери и мужа.==Семья служителей евангельской церкви. Церковные дома. Христианская община просит о молитве и помощи.

При этом христианам (и тоже преимущественно евангелистам) из команды Трампа нормально: они налаживают "очень хорошие отношения" с убийцей Путиным, чувствуют его "хорошую готовность договориться с Трампом", считают, что "Россия уже взяла все, что хотела и готова к перемирию"...

Маску, конечно, по- – интересует Марс, а не вопрос христианской солидарности и милосердия. Однако что со всеми остальными?