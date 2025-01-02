Россия теряет контроль над европейским газовым рынком

Информация о текущих потерях России в результате международных санкций

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В 07:00 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа по территории Украины.

Украина в установленном порядке проинформировала об этом международные партнеры.

Это ознаменует практически полную утрату больших властей Москвы над европейским газовым рынком.

Оставшиеся покупатели российского газа, такие как Словакия и Австрия, договорились об альтернативных поставках. Прогнозируется минимальное влияние на рынок от прекращения поставок.

Цена на Title Transfer Facility, виртуальном торговом пункте в Нидерландах, который используется как ориентир для европейских цен на природный газ, во вторник выросла незначительно

Прекращение поставок газа имеет гораздо большее геополитическое значение. Москва уступила доминирующую долю в поставке газа в страны Евросоюза таким конкурентам, как США, Катар и Норвегия.

Когда-то крупнейший в мире экспортер газа, контролируемый государством "Газпром", только в 2023 году зафиксировал убыток в размере $7 млрд. Это стало его первым годовым ущербом с 1999 года.

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Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении организаций в Иране и России, обвинив их в попытках вмешиваться в выборы США в 2024 году.

Министерство финансов США сообщило, что организации – дочерняя компания Корпуса стражей революции Ирана (КСИР) и организация, связанная с российским ГРУ – стремились разжечь социально-политическое напряжение и влиять на избирателей в США.

Заместитель министра финансов США Брэдли Смит отметил, что правительства Ирана и России пытаются разделить американцев через целенаправленные кампании по дезинформации, и США будут оставаться бдительными в защите демократии.

Министерство финансов обвинило Московский Центр геополитической экспертизы (CGE) в распространении дезинформации о кандидатах на выборы и создании дипфейков при поддержке ГРУ.

В то же время CGE использовал генеративные инструменты искусственного интеллекта для распространения фальшивых новостей через сеть вебсайтов, маскирующихся под легитимные новостные источники. В санкции также попал директор CGE.

Отмечено, что Россия, Иран и Китай представляют растущую угрозу избирательным процессам США, в частности из-за использования искусственного интеллекта для распространения фейковой информации.

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Германия ввела запрет на въезд девяти гражданам Грузии, ответственным за насилие над мирными демонстрантами.

"Сегодня Германия ввела запрет на въезд девятью людям, которые несут основную ответственность за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы должны защищать его. Ситуация в Грузии остается тревожной", – сообщило Министерство иностранных дел Германии.

Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции в совместном заявлении 31 декабря в очередной раз осудили акты насилия против мирных демонстрантов, СМИ и лидеров оппозиции, состоявшихся за последние недели.

Они добавили, что будут выполнять решения ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и рассмотрят дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне.

Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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С 1 января 2025 года Венгрия навсегда потеряет доступ к более чем 1 млрд евро из фондов ЕС.

Это решение сильно отразилось на Венгрии, которая имеет ограниченные финансовые возможности. Бюджетный дефицит превышает 4,5% ВВП, а экономика страны сократилась на 0,7% в третьем квартале, что привело к технической рецессии.

Венгрия также теряет 1 млн евро в день из-за незаконного обращения с искателями убежища, и общие потери до конца года составляют 200 млн евро. Эти штрафы прилагаются к наказанию в 200 млн евро, наложенного Европейским судом за нарушение правил предоставления убежища.

В результате 19 млрд евро из фондов ЕС остаются заблокированными. Блокировка средств может продолжаться до выборов в Венгрии, поскольку стороны не готовы отступать.

Правительство Венгрии признало, что не может полностью компенсировать дефицит через ЕС, и ограничит стимулирование экономики до 0,5% ВВП.

Орбан полагается на инвесторов из Азии, чтобы компенсировать потери, но китайские инвестиции не могут полностью заменить недостающие средства из Брюсселя.

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1 января 2025: Украина становится полноправным членом Международного уголовного суда.

С 1 января 2025 г. Украина официально получает полноправное членство в Международном уголовном суде (МКС). Это важный шаг на пути к справедливости и правовой защите, что имеет существенные последствия как для внутренней, так и для международной политики.

Преимущества для Украины:

Возможность подачи исков против нарушителей международного права – теперь Украина может обращаться в МКС для расследования военных преступлений, совершенных на ее территории или против граждан. Защита жертв – украинские граждане получат юридический механизм для привлечения к ответственности за нарушение прав человека и военные преступления. Международная поддержка – став членом МКС, Украина укрепляет свои позиции на международной арене, получая поддержку в борьбе против агрессии и несправедливости.

Что это значит для России и русских военных преступников?

Возможность судебного преследования теперь Россия может быть привлечена к ответственности за военные преступления, совершенные ее военными или руководством на территории Украины. МКС имеет юрисдикцию над преступлениями, совершенными после начала агрессии. Неотвратимость наказания – российские военные и политические лидеры, нарушающие международное гуманитарное право, теперь могут быть подвергнуты суду, даже если не находятся на территории Украины.

Что это значит для международного сообщества?

Укрепление интернационального правопорядка.

Призыв других стран присоединиться к МКС и поддерживать глобальную борьбу с безнаказанностью.

Это важный шаг на пути к справедливости для всех жертв войны и нарушений прав человека. Украина продолжает бороться за правду и законность на мировой арене!

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Зеленский призвал Венгрию и Словакию поддержать Украину по пути в Европу.