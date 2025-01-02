Россия теряет контроль над европейским газовым рынком
Информация о текущих потерях России в результате международных санкций
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В 07:00 1 января Украина остановила транспортировку российского природного газа по территории Украины.
- Украина в установленном порядке проинформировала об этом международные партнеры.
- Это ознаменует практически полную утрату больших властей Москвы над европейским газовым рынком.
- Оставшиеся покупатели российского газа, такие как Словакия и Австрия, договорились об альтернативных поставках. Прогнозируется минимальное влияние на рынок от прекращения поставок.
- Цена на Title Transfer Facility, виртуальном торговом пункте в Нидерландах, который используется как ориентир для европейских цен на природный газ, во вторник выросла незначительно
- Прекращение поставок газа имеет гораздо большее геополитическое значение. Москва уступила доминирующую долю в поставке газа в страны Евросоюза таким конкурентам, как США, Катар и Норвегия.
- Когда-то крупнейший в мире экспортер газа, контролируемый государством "Газпром", только в 2023 году зафиксировал убыток в размере $7 млрд. Это стало его первым годовым ущербом с 1999 года.
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Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции в отношении организаций в Иране и России, обвинив их в попытках вмешиваться в выборы США в 2024 году.
- Министерство финансов США сообщило, что организации – дочерняя компания Корпуса стражей революции Ирана (КСИР) и организация, связанная с российским ГРУ – стремились разжечь социально-политическое напряжение и влиять на избирателей в США.
- Заместитель министра финансов США Брэдли Смит отметил, что правительства Ирана и России пытаются разделить американцев через целенаправленные кампании по дезинформации, и США будут оставаться бдительными в защите демократии.
- Министерство финансов обвинило Московский Центр геополитической экспертизы (CGE) в распространении дезинформации о кандидатах на выборы и создании дипфейков при поддержке ГРУ.
- В то же время CGE использовал генеративные инструменты искусственного интеллекта для распространения фальшивых новостей через сеть вебсайтов, маскирующихся под легитимные новостные источники. В санкции также попал директор CGE.
- Отмечено, что Россия, Иран и Китай представляют растущую угрозу избирательным процессам США, в частности из-за использования искусственного интеллекта для распространения фейковой информации.
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Германия ввела запрет на въезд девяти гражданам Грузии, ответственным за насилие над мирными демонстрантами.
- "Сегодня Германия ввела запрет на въезд девятью людям, которые несут основную ответственность за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы должны защищать его. Ситуация в Грузии остается тревожной", – сообщило Министерство иностранных дел Германии.
- Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции в совместном заявлении 31 декабря в очередной раз осудили акты насилия против мирных демонстрантов, СМИ и лидеров оппозиции, состоявшихся за последние недели.
- Они добавили, что будут выполнять решения ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов и рассмотрят дополнительные меры на уровне ЕС и на национальном уровне.
- Страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.
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С 1 января 2025 года Венгрия навсегда потеряет доступ к более чем 1 млрд евро из фондов ЕС.
- Это решение сильно отразилось на Венгрии, которая имеет ограниченные финансовые возможности. Бюджетный дефицит превышает 4,5% ВВП, а экономика страны сократилась на 0,7% в третьем квартале, что привело к технической рецессии.
- Венгрия также теряет 1 млн евро в день из-за незаконного обращения с искателями убежища, и общие потери до конца года составляют 200 млн евро. Эти штрафы прилагаются к наказанию в 200 млн евро, наложенного Европейским судом за нарушение правил предоставления убежища.
- В результате 19 млрд евро из фондов ЕС остаются заблокированными. Блокировка средств может продолжаться до выборов в Венгрии, поскольку стороны не готовы отступать.
- Правительство Венгрии признало, что не может полностью компенсировать дефицит через ЕС, и ограничит стимулирование экономики до 0,5% ВВП.
- Орбан полагается на инвесторов из Азии, чтобы компенсировать потери, но китайские инвестиции не могут полностью заменить недостающие средства из Брюсселя.
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1 января 2025: Украина становится полноправным членом Международного уголовного суда.
С 1 января 2025 г. Украина официально получает полноправное членство в Международном уголовном суде (МКС). Это важный шаг на пути к справедливости и правовой защите, что имеет существенные последствия как для внутренней, так и для международной политики.
Преимущества для Украины:
- Возможность подачи исков против нарушителей международного права – теперь Украина может обращаться в МКС для расследования военных преступлений, совершенных на ее территории или против граждан.
- Защита жертв – украинские граждане получат юридический механизм для привлечения к ответственности за нарушение прав человека и военные преступления.
- Международная поддержка – став членом МКС, Украина укрепляет свои позиции на международной арене, получая поддержку в борьбе против агрессии и несправедливости.
Что это значит для России и русских военных преступников?
- Возможность судебного преследования теперь Россия может быть привлечена к ответственности за военные преступления, совершенные ее военными или руководством на территории Украины. МКС имеет юрисдикцию над преступлениями, совершенными после начала агрессии.
- Неотвратимость наказания – российские военные и политические лидеры, нарушающие международное гуманитарное право, теперь могут быть подвергнуты суду, даже если не находятся на территории Украины.
Что это значит для международного сообщества?
- Укрепление интернационального правопорядка.
- Призыв других стран присоединиться к МКС и поддерживать глобальную борьбу с безнаказанностью.
Это важный шаг на пути к справедливости для всех жертв войны и нарушений прав человека. Украина продолжает бороться за правду и законность на мировой арене!
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Зеленский призвал Венгрию и Словакию поддержать Украину по пути в Европу.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении обратился к власти Венгрии и Словакии с призывом не опасаться сильной Украины в Европе.
- Глава государства подчеркнул важность единства и поддержки на пути к миру и построению европейской Украины.
- "Мы преодолеем свой путь к миру и сильной Украине, европейской Украине. Не бойтесь нас в Европе, мы вместе сильнее", – отметил президент.
- Зеленский призвал международных партнеров продолжать давление на Кремль и поддерживать Украину, защищающую не только свою свободу, но и демократические ценности всей Европы.
- Украина уверенно идет к победе и каждый жест поддержки от партнеров укрепляет общий фронт борьбы против агрессора.