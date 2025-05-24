Россия способна вести войну как минимум еще два года?

Командующий ВС США в Европе Кристофер Каволи заявил, что при нынешних темпах потерь россия способна вести войну по меньшей мере еще два года.

Я не знаю, что журналисты так интерпретируют чтобы было лакомое заглавие, или генерал на самом деле выдает такие простые вещи, потому что ему вообще пофиг. Да не нужно быть командующим ВС США в Европе, достаточно быть командиром роты или даже взвода в ВСУ, постоянно в боевых действиях. И когда тебя спросят – при нынешних темпах потерь, расхода бк, выхода из строя и ремонта автомобилей, государственном обеспечении и помощи волонтеров и тех, кто донатит вам на ремонты и необходимые вещи – сколько твое подразделение способно вести боевые действия? И я дам единственный верный ответ на этот вопрос как военный: Зависит от интенсивности боевых действий.

О какой интенсивности говорит генерал – неизвестно. Статистика по разным годам и месяцам вообще разная. За три месяца 2025 года оккупанты потеряли людей больше, чем за весь (весь, Карл!!!) 2022 год. Но меньше, чем во время штурмов Авдеевки или Бахмута. Нет четкого ответа у военных на такие вопросы и быть не может. Есть у политиков и экономистов. Все остальное – хайп.