Командувач ЗС США в Європі Крістофер Каволі заявив, що при нинішніх темпах втрат росія здатна вести війну щонайменше ще два роки.

Я не знаю, то журналісти так інтерпретують щоб був ласий заголовок, чи генерал насправді видає такі прости речі, бо йому взагалі пофіг. Да не треба бути командувачем ЗС США у Європі, достатньо бути командиром роти чи навіть взводу в ЗСУ, які постійно у бойових діях. І коли тебе спитають - при нинішніх темпах втрат, расхода бк, виходу з ладу та ремонту автівок, державному забезпеченні та допомозі волонтерів і тих хто донатить вам на ремонти та необхідні речі - скількі твій підрозділ здатен вести бойові дії? І я дам єдину вірну відповідь на це питання, як військовий: Залежить від інтенсивності бойових дій.

Про яку інтесивність каже генерал - невідомо. Статистика по різних роках і місяцах взагалі різна. За три місяці 2025 року окупанти втратили людей більше, ніж за весь (весь, Карл!!!) 2022 рік. Але менше, ніж під час штурмів Авдіївки чи Бахмута. Нема чіткої відповіді у військових на такі питання й бути не може. Є у політиків та економістів. Все інше - хайп.