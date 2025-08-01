Россия пытается вскочить в последний вагон сдвинувшегося поезда

Москва пытается в авральном порядке исправить свои отношения с Вашингтоном. И то, что в Россию летит Виткофф - это попытка вскочить в последний вагон сдвинувшегося поезда. Не исключено, что этот визит осуществляется по просьбе Кремля в надежде "разработать" посланника Трампа так, чтобы тот поверил в желание путина останавливать войну. Но последний и так хотел бы ее остановить, но условия мы знаем, они с 22-го года не изменились.

Не исключено, что кремлевская верхушка снова решила "заговорить" хоть часть команды Трампа, потому что им нужно выигрывать время. Каждый день без эмбарго на нефть – это деньги, на которые можно клепать ракеты и дроны.

Не исключено, что через несколько недель российская сторона под давлением США и по согласованию с Китаем заявит, что готова к подписанию каких-либо рамочных соглашений. Но увидим, что будет с их реализацией. Нынешняя тактика россии – пропетлять до конца года.