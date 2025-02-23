Россия попытается качать Украину из-за протестов

21 февраля СБУ сообщила, что россияне начали разкачивать протесты в Украине. Скажу честно – это ожидаемое событие. Ожидаемая именно сейчас, на фоне происходящих переговоров. И это часть тонкой многоступенчатой игры Путина и его свита.

В информационных диверсиях россияне по-прежнему используют в основном TikTok и Telegram. Там спецслужбы РФ распространяют информацию об уличных беспорядках в разных регионах Украины. И одновременно призывают реальных граждан к массовым акциям протеста, предлагая деньги за участие в митингах.

Начну с ключевого и очевидного постулата: протесты и беспорядки во время внешней агрессии могут инициировать только враг. В условиях полномасштабной войны такие протесты небезопасны для самого существования государства, а потому работают на РФ.

Наверное, никому не нужно объяснять, что для Украины сейчас особенно актуально быть единственным, чтобы защитить свои интересы. Но в то же время это понимают и россияне, пытаюсь расшатать ситуацию и создавая провокации.

"Раскачать Майдан" в Кремле пробуют уже не в первый раз. Со святой верой, что всего можно достичь "баблом и технологиями".

Сомнений, что Кремль ждет очередной провал, пожалуй, ни у кого нет. А предупреждение СБУ в первую очередь рассчитано на тех, кто может быть безотчетно вовлечен в провокацию спецслужб врага. Всех, кто за деньги постарается организовать протесты во время войны, СБУ уже сейчас предупреждает о жестком наказании.

Здесь следует зацитировать норму закона: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, особенно в условиях военного положения, наказываются 10 годами за решеткой. Искренне надеюсь, что в Украине не найдется много идиотов, которые готовы рискнуть и за российские рубли оказаться на длительный срок за решеткой.