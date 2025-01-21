Россия 'надежный партнер, который никогда тебя не бросит': Венесуэла 'подтвердит'

В Венесуэле🇻🇪 практически все танки Т-72 выведены из боеспособного состояния.

На протяжении достаточно долгого времени россия не поставляет режиму Николаса Мадуро запчастей к танкам Т-72Б1В, которые стоят на вооружении сухопутных войск Венесуэлы в количестве бригады. Но, после начала полномасштабного вторжения в Украину обслуживание танков осложнилось и сейчас не проводится от слова совсем.

Режим Мадуро сейчас ищет пути, чтобы компенсировать нехватку ОБТ в войсках.

В целом, ничего удивительного. Ещё в 2020 году ВВС Венесуэлы, например, столкнулись с проблемой обслуживания истребителей Су-30МК2V.

В 2006 году между россией и Венесуэлой был заключён контракт на поставку 24 истребителей Су-30МК2V (модификация истребителя Су-30МК для Венесуэлы, на которую устанавливался двигатель АЛ-31Ф, РЛС Н001 и контейнер РЭП).

Однако в 2019, в ходе проверки боеготовности ВВС Венесуэлы, было зафиксировано всего лишь 10 пригодных к полётам истребителей. В настоящее время авиапарк Су-30МК2V поредел ещё на половину, а боеспособные самолёты поддерживают свою боеспособность за счёт каннибализма…

Что тут скажешь… россия надёжный партнёр, который никогда тебя не бросит!