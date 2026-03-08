Россия беднеет и вымирает

На прошлой неделе украинцев порадовала статистика из России, согласно которой за последние 5 лет в России исчез населенный пункт.

Интересно, что исчезновение населённых пунктов происходило не за счет урбанизации населения, а преимущественно за счет его вымирания. В частности, сельское население в России сократилось на 2,3 млн человек, а переехало в города только 0,25 млн человек. Бездумная мобилизация мужчин из сельской местности и старение населения остро поставили проблему продовольственной безопасности в некоторых регионах России.

Еще более интересен тот факт, что российские СМИ обнаружили, что медианная з/п в рф на треть ниже официальной средней з/п. На этом фоне увеличилась и разница между пенсиями в разных частях России: например, пенсия на Чукотке (41000 рублей) и в традиционно депрессивном Дагестане (18000 рублей) отличается более чем вдвое.

Такие тренды сигнализируют об увеличении пропасти между регионами России и реальных проблемах в вопросах социального обеспечения россиян, которые не отражает официальная статистика.

Важно, что такие тенденции сильно диссонируют с тезисами путинской переговорной команды о том, что Россия может воевать вечно.