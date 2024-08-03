Российские оккупанты готовятся к новому массированному удару

В июле 2024 года российские оккупанты сохранили неизменной тактику нанесения комбинированных и точечных ударов по украинским объектам гражданской энергетической инфраструктуры, аэродромам и логистике. Но в этом месяце противником было использовано наименьшее количество ракетной компоненты.

Ракетные удары

В течение июля 2024 года российские оккупанты продолжили практику регулярных системных комбинированных и одиночных ракетных ударов по Украине, отдавая предпочтение именно последним.

Всего один раз за месяц РОВ совершили массированный комбинированный удар – 8 июля, основной целью которого был Киев.

В остальное же время оккупанты наносили преимущественно одиночные удары с применением ракет Х-59/69, а также 9М723/728 ОТРК "Искандер-М". Эта пара средств поражения уже давно лидирует в показателе применения при таких ударах.

Всего за месяц было использовано следующее количество ракет:

Х-59/69 – 28 (22 сбиты);

9М723 ОТРК "Искандер-М" — 24/1;

9М727 ОТРК "Искандер-К" — 3/1;

Х-101/555/55 – 22/19;

КРМБ "Калибр" — 14/11;

Х-47М2 "Кинжал" — 1/1;

3М22 "Циркон" — 1/0;

Х-22 – 2/0;

неизвестного типа – 14/1.

Также фиксировались пуски Х-35, Х-38МЛ и Х-31П. Суммарно в июле РОВ применили 112 ракет разного типа, что является наименьшим показателем с начала 2024 года. При этом перехвачено было 65 ракет, а минимум две упали из-за неустановленных причин, не достигнув цели и не сдетонировав.

Чаще всего ударам подвергались Николаевская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Стоит отметить, что большая часть несбитых ракет наносили удары по районам, где отсутствовали системы, способные их эффективно перехватить – ЗРК Patriot и SAMP/T.

Ограниченное применение российскими оккупационными войсками в июле ракетной компоненты может быть связано как со снижением их производственных показателей, так и с плановым накоплениям для более массированного комбинированного удара в августе. Особенно если учесть, что в этом месяце Украина будет праздновать День Независимости.

Shahed-131/136

В июле 2024 года оккупанты применили 426 дронов-камикадзе Shahed, из которых были сбиты 382 (или 90%).

Количество запущенных "шахедов" не рекордное, а вполне вписывающееся в средний показатель 350 +/- 10% – но с небольшим приростом в последнюю неделю июля. Пиковый показатель был 31 июля, когда было задействовано 89 дронов-камикадзе, и, судя по всему, их накапливали для этого массированного удара.

Цели ударов Shahed-131/136 аналогичны целям ракетных ударов.

Применение РОВ fpv-дронов

Российские оккупационные войска продолжают наращивать применение fpv-дронов, достигнув в июле рекордного показателя – более 11 тысяч. Предыдущий рекорд был в июне – более 7 тыс.

В середине июля я отмечал, что судя по тенденции применения этих дронов в зоне боевых действий в Украине с начала месяца, в итоге может быть побит рекорд первого месяца лета, а всего в июле общее количество применяемых врагом fpv-дронов может достигнуть и даже превысить показатель в 10 тысяч. В целом так и вышло.

Средний показатель применения врагом fpv-дронов за сутки составляет 350 с тенденцией к росту, но… Как стало известно, с 1 сентября Китай намерен запретить экспорт всех гражданских БПЛА, которые могут использоваться в военных целях или в террористической деятельности. Если это действительно произойдет, то может приостановиться наращивание применения оккупантами fpv-дронов, большая часть из которых китайского производства. Более того, может снизиться и само применение.

ББ "Ланцет"

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в течение июля не продемонстрировал рекордов. Оккупанты сохранили средний показатель применений в сутки – 10 единиц.

Хотя было несколько дней, когда активность "ланцетов" была максимально высокой: например, 23 июля было применено 27. Но такие пиковые показатели занижались в среднестатистическом значении минимальными запусками по 3-7 единиц.

Напомню, что среднемесячный показатель применения оккупационными войсками ББ "Ланцет" неизменно сохраняется на уровне 250 +/-10%.

Выводы

В июле российские оккупационные войска сохранили тенденцию ударов по украинской энергетике, аэродромам и логистике, но количественная интенсивность была даже ниже, нежели в июне и мае.

Не изменилась тактика применения Х-59/69, а вместе с ними и 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М/К".

Не отмечается чрезмерного роста применения Shahed-131/136, все в пределах допустимых колебаний. Аналогично и с ББ "Ланцет".

Самой же опасной по наращиванию применения остается категория fpv-дронов. Но в данном случае на этот процесс вполне может повлиять Китай. Действительно ли это так – думаю, мы сможем с уверенностью сказать уже осенью. Хотя не исключено, что, осознавая риски утратить беспрепятственный и неограниченный доступ на китайский рынок fpv-дронов, Россия может провести закупку с запасом очень большой партии данных БпЛА.