Роскошные отели в Марбелье: идеальное убежище на Коста-дель-Соль

Если вы ищете идеальное место для отдыха на побережье Средиземного моря, Марбелья – именно то, что вам нужно. Этот город в Андалусии объединяет обаяние истории, красоту природы и роскошь современности.

Марбелья – это не только шикарные пляжи, поля для гольфа, яхт-клубы и отели высокого класса, хотя они привлекают знаменитостей и туристов со всего мира. Это также город с богатым культурным наследием, отражающий влияние римлян, арабов и христиан на его архитектуру и обычаи. Здесь можно посетить древние руины, средневековый замок, величественный собор, а также многочисленные музеи и галереи.

А еще, конечно, невероятно вкусная еда. Вы можете наслаждаться местной кухней, основанной на свежих продуктах, рыбе и морепродуктах, а также отведать известные вина и херес.

Чтобы сделать ваше путешествие по-настоящему незабываемым, мы расскажем о лучших отелях Марбельи, которые предлагают качественный сервис, комфорт, пейзажи и развлечения для вас и вашей семьи.

Nobu Hotel Marbella

Здесь роскошь и развлечения переплетаются на берегах Средиземного моря. В Nobu вы найдете номера с открытой планировкой, оборудованные просторными террасами, открывающими великолепные виды. Кремовые тона, светлое дерево и нотки современного прибрежного стиля создают уникальную атмосферу.

Адрес : Bulevar Principe Alfonso von Hohenlohe, s/n, 29602 Марбелла, Малага, Испания

Телефон : +34 952 77 85 85

Вебсайт : https://marbella.nobuhotels.com/

Рейтинг : 4.6 ⭐

После насыщенного дня расслабьтесь у частного бассейна с освежающими напитками и коктейлями. А для максимального релакса посетите фитнес-центр, где можно зарядиться энергией или просто отдохнуть.

Гости Nobu предоставляют круглосуточное обслуживание номеров, приоритетное бронирование в ресторане и удобства, которые делают пребывание незабываемым.

Nobu Hotel Marbella – одна из лучших гостиниц Марбельи. Это место, где роскошь, вкус и развлечения сливаются в одно удивительное приключение.

Alanda Marbella Hotel

Лучшие виды в отличных отелях Марбельи. Источник: Image by Manolo Franco от Pixabay website Лучшие виды в отличных отелях Марбельи. Источник: Image by Manolo Franco от Pixabay website

Здесь комфорт и уют встречаются на берегах Средиземного моря. Идеальное расположение, в пешей доступности к песчаным пляжам и бирюзовым водам, делает Alanda особенным.

Адрес : Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, s/n, 29602 Marbella, Малага, Испания

Телефон : +34 952 89 96 00

Вебсайт : https://alandamarbellahotel.com/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Номера Alanda оборудованы просторными террасами и всем необходимым для комфортного пребывания, включая:

Открытый бассейн для любителей комфорта.

Бесплатный Wi-Fi – оставайтесь на связи в любое время.

Кондиционер и телевизор – смотрите любимые шоу в прохладе.

Alanda Marbella Hotel – это роскошный отель Марбельи для незабываемого отпуска.

Hard Rock Hotel Marbella - Puerto Banús

Здесь рок-н-ролл встречается с роскошью и каждый гость становится легендой. Каждый номер пропитан чрезвычайной энергией. Здесь также проходят удивительные музыкальные выступления, и вы сами станете частью мелодии.

Адрес : Urbanización Nueva Andalucía, s/n, Nueva Andalucía, 29660 Марбелла, Малага, Испания

Телефон : +34 951 55 20 50

Вебсайт : https://hotel.hardrock.com/marbella/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Hard Rock предлагает разнообразное и непревзойденное кулинарное предложение. От изысканных блюд до вкусных коктейлей здесь найдется что-то для самых требовательных гурманов.

Hard Rock также предлагает спа-ритуалы, гармоничные процедуры для тела и души. Расслабьтесь у бассейнов, расслабьтесь в горячих джакузи и зарядитесь энергией из Rock Om Yoga.

Hard Rock Hotel Marbella – это эксклюзивный отель в Марбелье. Идеальное место для деловых встреч и роскошных свадеб.

Occidental Puerto Banús

Невероятные бассейны в топовых отелях Марбельи. Источник: Image by Adam from Pixabay Невероятные бассейны в топовых отелях Марбельи. Источник: Image by Adam from Pixabay

Уютное убежище в самом сердце Пуэрто-Банус, где роскошь и релаксация сливаются в гармоничном танце. Приглашаем заглянуть в этот волшебный мир, расположенный на Коста-дель-Соль в Марбелье.

Адрес : Av. Rotary Internacional, s/n, Nueva Andalucía, 29660 Марбелла, Малага, Испания

Телефон : +34 851 81 40 00

Вебсайт : https://www.barcelo.com/es-es/occidental-puerto-banus

Рейтинг : 4.1 ⭐

Occidental Puerto Banús расположен в нескольких метрах от пляжа. Просто выйдите за дверь и окунитесь в солнечные волны. Здесь вы также найдете следующие удобства:

Бассейны и релаксация : 2 бассейна – один для взрослых и один для детей. Забудьте о заботах и расслабьтесь на шезлонгах.

: 2 бассейна – один для взрослых и один для детей. Забудьте о заботах и расслабьтесь на шезлонгах. Апартаменты с видом на пейзаж : Ваш номер с террасой или балконом обещает интересные виды. Завтракайте с видом на бассейн или наслаждайтесь закатом.

: Ваш номер с террасой или балконом обещает интересные виды. Завтракайте с видом на бассейн или наслаждайтесь закатом. Энергия Пуэрто-Банус : Марбелья предлагает не только пляжи, но и роскошный шопинг, рестораны и ночную жизнь – все в пешей доступности.

Occidental Puerto Banús – идеальный отель Марбельи для незабываемого солнечного опыта.

Senator Marbella Spa Hotel

Спа-отель расположен в 300 метрах от пляжа Гвадальпин с бассейном на крыше, открывающим прекрасные виды на море.

Адрес : Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 97, 29600 Marbella, Málaga, Испания

Телефон : +34 952 76 40 80

Вебсайт : https://www.senatormarbellaspahotel.com/

Рейтинг : 4.1 ⭐

Senator Marbella Spa – это оазис роскоши и релаксации на побережье, который предлагает:

Спа и крыша : Погрузитесь в моменты покоя, купаясь в воде с панорамным видом на бескрайний горизонт.

: Погрузитесь в моменты покоя, купаясь в воде с панорамным видом на бескрайний горизонт. Бесплатный Wi-Fi : Времена меняются, но оставаться на связи с миром важно. Делитесь впечатлениями с друзьями и родными по комфорту вашего уютного номера.

: Времена меняются, но оставаться на связи с миром важно. Делитесь впечатлениями с друзьями и родными по комфорту вашего уютного номера. Просторные номера : Отдохните в комфортных номерах с кондиционером и телевизором, наслаждаясь уютной атмосферой после дня пляжа или прогулок по городу.

Благодаря удобному расположению, всего в нескольких шагах от моря, Senator Marbella Spa предлагает уникальную возможность. Песок, волны и свежий воздух – все рядом.

Senator Marbella Spa Hotel – это комфортное убежище в Марбелье, где каждая деталь создана для вашего комфорта и удовольствия.

Hotel Lima

Шикарные пляжи вблизи отелей в Марбелье. Источник: Image ruledis21 from the Pixabay website Шикарные пляжи вблизи отелей в Марбелье. Источник: Image ruledis21 from the Pixabay website

Современный отель, расположенный в 100 метрах от пляжа в курортной Марбелье. Предлагается завтрак, включенный в цену, бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и минибаром.

Адрес : Av. Antonio Belón, 2, 29602 Марбелла, Малага, Испания

Телефон : +34 679 56 87 46

Вебсайт : https://hotellimamarbella.com/

Рейтинг : 4.3 ⭐

Hotel Lima с радостью приветствует гостей на побережье. Здесь вы найдете:

Близость к пляжу : Представьте утреннюю прогулку по мягкому песку под аккомпанемент шума волн.

: Представьте утреннюю прогулку по мягкому песку под аккомпанемент шума волн. Завтрак включен : Начинайте день с изысканного завтрака, уже включенного в цену. Вкусные блюда и свежий кофе – что может быть лучше?

: Начинайте день с изысканного завтрака, уже включенного в цену. Вкусные блюда и свежий кофе – что может быть лучше? Комфортные номера с кондиционером и минибаром : Просторные, уютные номера ждут вас после насыщенного дня. Расслабьтесь в комфортабельной атмосфере.

Hotel Lima – это ведущий отель Марбельи, лучшее место для комфортного и уникального отдыха.

Hotel Central Boutique

Уютная гостиница, расположенная на тихой улице в Старом городе Марбелье, в 5 минутах ходьбы от пляжа. Предлагается бесплатный Wi-Fi, плазменный телевизор и собственная ванная комната в каждом номере.

Адрес : C/ San Ramón, 15, 29603 Marbella, Málaga, Испания

Телефон : +34 952 90 24 42

Вебсайт : https://hotels.cloudbeds.com/

Рейтинг : 4.2 ⭐

Central Boutique – это уникальное убежище для самых лучших моментов в тишине. Он предлагает гостям:

Современные удобства : Расслабьтесь с плазменным телевизором после дня на пляже. Бесплатный Wi-Fi позволяет оставаться на связи с миром.

: Расслабьтесь с плазменным телевизором после дня на пляже. Бесплатный Wi-Fi позволяет оставаться на связи с миром. Собственная ванная комната Освежитесь после прогулок по улочкам Старого города. Это ваш оазис комфорта и конфиденциальности.

Освежитесь после прогулок по улочкам Старого города. Это ваш оазис комфорта и конфиденциальности. Тихая улица : Удобное расположение делает его идеальным для спокойного отдыха. Наслаждайтесь тишиной и комфортом, несмотря на близость к центру города.

Central Boutique – это очаровательная гостиница в Марбелье, где тишина и конфиденциальность обеспечивают незабываемый опыт.

Amàre Beach Hotel Marbella

Комфорт и релаксация в отелях Марбельи. Источник: Image by QK from Pixabay Комфорт и релаксация в отелях Марбельи. Источник: Image by QK from Pixabay

Топовый отель только для взрослых с открытым бассейном, спа, рестораном и баром. Расположен на набережной, в 15 минутах ходьбы от Старого города Марбельи.

Адрес : Av. Severo Ochoa, 8, 29603 Marbella, Малага, Испания

Телефон : +34 951 56 20 83

Вебсайт : https://www.amarehotels.com/amare-marbella/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Amàre Beach – это уникальное место, сочетающее все современные и необходимые элементы для приятного отдыха. Вот некоторые интересные особенности:

Amàre Club : Место для релакса на берегах Средиземного моря. Деревянные настилы ведут к эксклюзивной пляжной зоне, где вас ждут комфортные шезлонги с обслуживанием официантов и отличный ресторан под аккомпанемент живой музыки от диджея.

: Место для релакса на берегах Средиземного моря. Деревянные настилы ведут к эксклюзивной пляжной зоне, где вас ждут комфортные шезлонги с обслуживанием официантов и отличный ресторан под аккомпанемент живой музыки от диджея. Amàre Pool : Расслабьтесь на просторных шезлонгах, освежитесь в бассейне, отдохните в джакузи или наслаждайтесь шампанским, отдыхая на балинезийской кровати.

: Расслабьтесь на просторных шезлонгах, освежитесь в бассейне, отдохните в джакузи или наслаждайтесь шампанским, отдыхая на балинезийской кровати. Ресторан и бар : Наслаждайтесь вкуснейшими ингредиентами средиземноморской диеты в традиционных рецептах и новаторских блюдах от шеф-повара. И, конечно, попробуйте фирменные коктейли.

Amàre Beach предлагает концепцию, созданную для тех, кто ищет абсолютное совершенство. Персонализированные услуги, VIP-зоны и подарки делают ваше пребывание исключительным.

Amàre Beach Hotel Marbella – это больше, чем просто роскошное место; это волшебный опыт и невыразимые эмоции.

Hotel Fuerte Marbella

Расположенный в историческом заведении, сочетающем стиль непринужденной роскоши и уютную атмосферу, этот отель удобно расположен прямо на набережной. С историей, насчитывающей более 60 лет, это одна из старейших гостиниц Марбельи.

Адрес : C. el Fuerte, s/n, 29602 Marbella, Малага, Испания

Телефон : +34 951 56 20 04

Вебсайт : https://www.elfuertemarbella.com/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Вас ждут увлекательные виды средиземноморского горизонта и захватывающие прогулки по набережной, а также:

Дизайн интерьера : Отель отличается теплой средиземноморской атмосферой внутри, сочетая вневременную классику и качество.

: Отель отличается теплой средиземноморской атмосферой внутри, сочетая вневременную классику и качество. Гастрономия высшего класса : Наслаждайтесь изысканным меню средиземноморской кухни, приготовленным из свежих местных продуктов. Вечером ресторан превращается в классическое заведение из меню à la carte, а утром гости наслаждаются разнообразным завтраком в формате шведского стола.

: Наслаждайтесь изысканным меню средиземноморской кухни, приготовленным из свежих местных продуктов. Вечером ресторан превращается в классическое заведение из меню à la carte, а утром гости наслаждаются разнообразным завтраком в формате шведского стола. Уникальные номера с видом на море : Созданные для передачи тепло и характера Марбельи, просторные номера наполнены стильным дизайном и приятным освещением.

Hotel Fuerte Marbella – отличный отель Марбельи, где роскошь и морская магия сливаются в одно удивительное приключение.

Hotel Don Pepe Gran Meliá

Великолепные виды с окон номеров отелей в Марбелье. Источник: Image by Albrecht Fietz from the Pixabay website Великолепные виды с окон номеров отелей в Марбелье. Источник: Image by Albrecht Fietz from the Pixabay website

Настоящий райский уголок расположен прямо на пляже. Вы можете просто спуститься на пляж и наслаждаться солнцем и волнами.

Адрес : Via Hotel Don Pepe s/n, C. José Meliá, 29602 Марбелла, Малага, Испания

Телефон : +34 952 77 03 00

Вебсайт :https://www.melia.com/en/hotels/spain/marbella/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Все номера оборудованы большими плазменными телевизорами и бесплатным Wi-Fi. Выбирайте из разных категорий, включая номера с видом на море, сад или горы. Отель также предлагает дополнительные удобства:

Бассейны и спа : Два открытых бассейна, окруженных пышными садами. Спа предлагает релаксацию в турецкой бане, джакузи и сауне, а также различные массажи и процедуры.

: Два открытых бассейна, окруженных пышными садами. Спа предлагает релаксацию в турецкой бане, джакузи и сауне, а также различные массажи и процедуры. Теннисные корты : Открытые теннисные корты доступны для любителей активного отдыха. Возьмите ракетку и продемонстрируйте свои навыки.

: Открытые теннисные корты доступны для любителей активного отдыха. Возьмите ракетку и продемонстрируйте свои навыки. Гастрономические наслаждения : Ресторан отеля специализируется на стейках, средиземноморской кухне и барбекю. Ресторан Tahini предлагает японскую кухню с видом на океан.

Don Pepe Gran Meliá – это уникальная гостиница Марбельи, которая обещает настоящее прибрежное приключение.

Это впечатления, которые оставляют отели Марбельи. Здесь каждый найдет свой уголок солнечного рая по доступной цене на любой вкус. Наслаждайтесь путешествием!