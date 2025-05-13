Роскошные отели в Греции для семейного отдыха в стране уникальной красоты

Прекрасный средиземноморский регион и его острова предлагают множество мест для незабываемого отдыха с детьми. Лучшие семейные гостиницы в Греции предлагают клубы для детей и подростков, ежедневные активности на любой вкус, хорошо оборудованные пляжи и блестящие бассейны. Родители могут провести время в высококлассных спа или зонах только для взрослых с фирменными коктейлями в руках, пока дети заняты и засыпают в комфортных мягких кроватях ночью. Добавьте к этому характерное для страны гостеприимство, вкусную еду и богатое культурно-историческое наследие, и вы получите идеальное место для семейного отдыха. Все, что вам нужно сделать – это выбрать лучший вариант из следующей подборки лучших отелей для семей в Греции.

Andronis Arcadia, Санторини

Роскошь и простота в одном месте. Источник: https://www.andronis.com/ Роскошь и простота в одном месте. Источник: https://www.andronis.com/

На Санторини большинство заведений с характерным белым экстерьером предназначены только для взрослых и часто востребованы парами во время медового месяца. Именно поэтому Andronis Arcadia является настоящей находкой для семей. Одна из лучших семейных гостиниц в Греции отражает подлинность острова в своих люксах с землистыми и насыщенными белыми интерьерами, словно вырезанными из скалы. Варианты размещения также включают в себя просторные виллы с частными бассейнами для больших групп; наибольшее может вместить до 12 человек.

Отель предлагает различные развлечения, в частности:

семейные кулинарные курсы;

занятия по йоге;

детский клуб с акцентом на образование.

На территории есть три больших бассейна, включая один специально для детей, которые каскадом спускаются вниз, предлагая невероятные виды. После активных развлечений вам точно захочется перекусить, так что вы можете выбрать ресторан Pacman Sunset с прекрасным меню суши или предпочесть Beef Bar, специализирующийся на мясных блюдах, но вегетарианцы также найдут здесь что-то для себя. Кроме удобств, стоит отметить частный персонал, особенно внимательный к детям, чтобы сделать ваше пребывание в Andronis Arcadia максимально комфортным, предоставляя индивидуальный подход к каждому.

Ze Royal Sense Resort & Spa, Крит

Этот роскошный семейный отель в Греции – идеальный выбор для беззаботного отдыха с детьми, прежде всего благодаря поразительному аквапарку с множеством водных аттракционов и горками для всех возрастов, а также бара и шезлонгов, чтобы родители могли расслабиться, наблюдая за детьми с коктейлем в руке. Royal Senses Resort & Spa также располагает отдельным бассейном, окруженным пальмами, включая подогреваемый бассейн, подходящий для самых маленьких гостей. Кроме того, отель может похвастаться самым большим спа на Крите – настоящим раем для взрослых. Чтобы насладиться современными процедурами, родители могут оставить детей в новом клубе, организующем различные мастер-классы, чтения, знакомство с ремеслами и т.д. Все апартаменты имеют отдельные зоны отдыха с прекрасными видами на море. Для лучших удобств рекомендуем бронировать семейный люкс с отдельной гостиной и просторной террасой. Для больших групп идеально подойдут двухэтажные виллы с приватными бассейнами и еще большим пространством.

Porto Sani, Халкидики

Porto Sani – одна из лучших гостиниц в Греции для семейного отдыха, которая после недавней реновации пополнилась новыми удобствами. Курорт имеет детский клуб, большой бассейн, а приветливый персонал всегда готов помочь или поиграть в прятки с детьми. Родители могут воспользоваться услугами няни, чтобы организовать романтическое свидание вечером, например, в ресторане Lima. Заведение также предлагает специальное детское меню, разработанное диетологом Аннабель Кармель.

Варианты размещения включают около 150 номеров с меблированными балконами, а в стоимость номера входит шведский завтрак. Гости имеют доступ к приватному пляжу с шезлонгами, где можно заняться снорклингом или просто наслаждаться солнцем. Также стоит посетить Spa Suite, чтобы побаловать себя процедурами для лица, обертываниями или массажем. Оздоровительный клуб предлагает занятия по пилатесу и аэробике. Другие активности для детей включают виндсерфинг, снорклинг, уроки парусного спорта и т.д.

Kritan Malia Park, Крит

Спокойный тон этого невероятного богемного отеля на Крите задают низкие белые постройки, окруженные тропическими садами с пальмами, кактусами и банановыми деревьями. Cretan Malia Park имеет 204 номера, но, несмотря на большое количество номеров, места хватает всем. Интерьеры в модернистском стиле были спроектированы более трех десятилетий назад, но остаются привлекательными и стильными с ноткой шика.

Однако главный акцент этого прекрасного семейного отеля в Греции – это окружающая природа, которая окутывает все: деревья обеспечивают желаемую тень в зонах отдыха, а густая зеленая лужайка придает свежести и прохлады даже в самые жаркие дни. Внутри общие зоны гармонично сочетают разные текстуры с деревом, керамикой, камнем, а интерьеры вдохновлены голубью Эгейского моря и пышной зеленью джунглей. Для семей идеальным выбором будет проживание в хорошо оборудованных семейных номерах с детскими спальнями с двухъярусными кроватями и ванными комнатами, которые предлагают невероятные виды на бассейн, сад или море. Также можно забронировать роскошный бунгало с отдельными спальнями для взрослых.

Отель предлагает развлечения и удобства для гостей всех возрастов. Так, пока родители загорают и отдыхают на приватном пляже, дети могут проводить время в клубе. Для подростков создан The Place с гамаками и кинотеатром под открытым небом, куда взрослым вход запрещен. После активности стоит посетить ресторан Mouries с открытой кухней и огромным камином. Здесь можно не только насладиться вкусной изысканной едой, но и посетить кулинарные курсы, где используются овощи, собранные в собственном саду.

St. Nicholas Bay, Крит

Расположен в девственной восточной части острова, между рыболовным поселком Элунда и городом Айос-Николаос, St. Nicolas Bay спрятан от безумных толп туристов. Этот семейный отель в Греции может предложить не только уединение, но и живописные виды на море по всем направлениям, соединенные с успокаивающей, приветливой атмосферой.

Чтобы получить максимум от пребывания, рекомендуем остановиться в новых шикарных люксах Olives&Sea. Эти номера включают в себя отдельные романтические спальни, частные террасы с бассейнами, где можно наслаждаться коктейлями и видами на залив Мирабелло, пока дети мирно спят в своих комфортных кроватях.

Комплекс занимает шесть акров ухоженной территории. Отель оформлен в аутентичном греческом стиле, с белыми каменными стенами, окруженными пышными оливковыми деревьями и розовыми олеандрами, и многими уютными местами для отдыха – под бугенвилиями или возле старой часовни. Дети могут проводить время в отличном клубе, полном развлечений. Также есть олимпийский бассейн и несколько ресторанов, таких как Minotaur, подающий идеальные суши, или Kafeneion, предлагающий греческую кухню под аккомпанемент серенад.

Doms Zin Chania, Крит

Недавно в Греции открываются новые и усовершенствованные семейные отели, идеально сочетающие стильный изысканный дизайн с неограниченными возможностями для детских развлечений. Domes Zeen, первоначально открывшийся как Casa Cook Chania несколько лет назад, является одним из таких мест.

Находящиеся на живописных склонах холмов, бетонные виллы расходятся от современной зоны ресепшн и были спроектированы известными афинскими архитекторами K-Studio. Активная жизнь сосредоточена вокруг бассейна, где семьи могут сидеть поближе к детскому клубу, а пары могут расслабляться под соломенными зонтиками; неподалеку находится галечный пляж.

Domes Zeen, одна из топ-10 семейных гостиниц в Греции, предлагает разнообразные варианты размещения – от стандартных номеров до многокомнатных вилл с частными или общими бассейнами. Интерьеры украшены текстилем в приглушенных цветах с акцентами из ротанга. Детский клуб пропагандирует принципы экологического сознания и использует подход Монтессори, вдохновляющий творчество и развитие. Украшение фоторамок ракушками, создание картонных замков, йога, выпечка печенья – это лишь минимальный список интересных активностей для детей. На территории комплекса есть ресторан, который подает здоровую пищу с критскими мотивами – от завтраков с мисками, местными сырами и свежими пирогами до домашнего пирога калицунья на ужин. Elemis и ресторан Estia – последние нововведения.

Santa Marina, Миконос

Виды кровати. Источник: https://santa-marina.gr/ Виды кровати. Источник: https://santa-marina.gr/

Остров Миконос, как и знаменитая Ибица, имеет две стороны: одну с громкими вечеринками и горячими ночными клубами, другую с более спокойной атмосферой, что делает его идеальным местом для семейного отдыха в Греции. Santa Marina известна своим внимательным и приветливым персоналом, высококлассными удобствами и потрясающими видами. Детский клуб расположен у главного бассейна, бесплатный для гостей от 2 до 12 лет. Здесь они найдут веселый англоязычный персонал, множество игр, отличную игровую площадку, красивый пляж и теннисный корт с постоянным тренером.

Вы можете выбрать апартаменты или виллы на вершине холма. Небольшой, но уютный спа предлагает разнообразные процедуры, а вечером устраивается вечеринка с регулярным диджеем, коктейлями и видами на Эгейское море.

Costa Navarino, Пелопоннес

Василис Константакопулос, заработавший состояние на судоходстве, решил инвестировать значительную часть своих сбережений в возрождение Мессении, полуострова Пелопоннес, где вырос Капитан. Результатом стало это величественное поместье, включающее виллы, поля для гольфа, рестораны и некоторые из лучших семейных отелей в Греции. Особое внимание уделяется экологической стойкости, и все здания гармонично сосуществуют с окружающими ландшафтами. Вы можете остановиться в отелях Westin или Romanos, которые делят рестораны, пляжные шезлонги, спа-центры и бассейны. Преимуществом обеих отелей являются клубы с местными воспитателями и широким спектром активностей, таких как "Юные садоводы", когда дети могут сажать овощи или собирать урожай в садах. Дети постарше имеют возможность заниматься скалолазанием, боулингом, теннисом, кататься на водных горках или смотреть любимые фильмы.

Sani Resort, Халкидики

Среди огромного эко-заповедника расположен специально построенный поселок с роскошными ресторанами, променадом и тавернами, а также некоторые из лучших семейных отелей в Греции. Для тех, кто ценит пространство и конфиденциальность, Asterias Suites с солнечными люксами – идеальный выбор. Также есть ясли и клуб, которыми руководит Worldwide Kids Company. Пока дети развлекаются, взрослые могут плавать в голубых водах, арендовать велосипеды или смотреть фильм в кинотеатре под открытым небом.

Porto Zante, Закинф

Расположенный в уединенном уголке острова Закинф в Ионическом море, вы можете почувствовать блаженную атмосферу виллы, но со всеми преимуществами семейной гостиницы в Греции:

огромный спа-центр;

два пляжных ресторана, предлагающих азиатскую фьюжн-кухню, греческие и средиземноморские блюда;

бар с зоной отдыха;

круглосуточное обслуживание номеров.

Варианты размещения включают девять роскошных вилл Porto Zante, встроенных в скалы, предлагающие удивительные виды на уединенный песчаный пляж и просторы Ионического моря. Апартаменты, предлагаемые в Porto Zante, индивидуально оформлены. Здесь вы найдете мифологические картины греческого художника Алекоса Фассианоса, лампы и диваны от Armani Casa, фарфор Bernardaud и туалетные принадлежности Bulgari в ванных комнатах. Если вы путешествуете с детьми, обязательно укажите это при бронировании, чтобы заранее заказать детские кроватки и стульчики для малышей. Porto Zante предлагает ежедневные развлечения и активности, а бассейн наполнен игрушками. Кроме того, родители могут воспользоваться услугами по уходу за детьми, чтобы заняться водными лыжами, вейкбордингом или снорклингом, или просто организовать романтическое свидание. Другие варианты досуга включают настольный теннис, минигольф, детскую площадку и прогулки на пони из ближайших конюшен.