Роскошные отели в Бангкоке с лучшими шведскими столами: 5 исключительных гастрономических направлений

Многие роскошные гостиницы в Бангкоке предлагают шведские столы первого класса, которые оценят даже самые взыскательные гурманы. Они представляют широкий ассортимент меню – от тайской кухни и свежих морепродуктов до самых аппетитных десертов. Эта вкусная часть гостиничной индустрии представляет настоящие гастрономические банкеты. Выбор в Бангкоке огромен, и путешественникам может быть сложно определиться, в каком из отелей с роскошными шведскими столами остановиться. Найти лучший вариант, который оправдает потраченные средства, поможет этот топ-список лучших гостиничных шведских столов в Бангкоке.

1. River Café & Terrace в The Peninsula Bangkok

Если вы хотите попробовать кухню со всего мира, стоит отправиться в курорт на берегу реки The Peninsula Bangkok в ресторане River Café & Terrace. Расположенный под звездами в пышном саду на набережной, откуда открывается вид на реку Чао Прая с проплывающими мимо лодками, этот ресторан предлагает лучшее из международной кухни. Шведский стол в этом роскошном отеле Бангкока позволяет каждый вечер баловать свои вкусовые рецепторы новыми деликатесами. Меню меняется каждый день, предлагая ассортимент впечатляющих блюд, созданных звездной командой шеф-поваров из нескольких стран с использованием свежих ингредиентов.

Понедельник порадует гостей домашней тайской кухней из разных регионов страны. Во вторник ваше кулинарное путешествие приведет в Индию с вегетарианскими закусками, такими как хара бхара кебаб, кима матар или тандури с курицей и креветками. Среда откроет разные грани азиатской кухни – от японских свиных котлет до кимчи ччиге. Любители морепродуктов оценят предложения четверга в ресторане Seafood Paradise : их ожидает разнообразие морепродуктов. Пятница пройдет с испанским колоритом и вкусом паэльи с морепродуктами и чудесным мясным ростбифом. Weekend начнется с итальянской кухни, а в конце недели посетители насладятся семейным вечером с барбекю, в приготовлении которого могут участвовать даже дети.

Кроме основных блюд, каждый вечер вы можете дополнить трапезу предложениями на салат-барах, морепродуктами на льду, суше и десертными станциями.

Часы работы шведского стола: ежедневно с 18:00 до 22:00.

2. The Praya Kitchen в Бангкоке Marriott The Surawongse Hotel

Здесь можно отведать блюда по старинным рецептам. Источник: Image Prayakitchenbangkok.com Здесь можно отведать блюда по старинным рецептам. Источник: Image Prayakitchenbangkok.com

Для подлинного погружения в тайский гастрономический опыт стоит посетить ресторан со шведским столом The Praya Kitchen в отеле The Surawongse, принадлежащем мировой сети Marriott. Как и положено роскошной гостинице такого уровня, ее рестораны изысканны и могут похвастаться оригинальным шведским столом в Бангкоке.

Praya Kitchen работает целый день и отличается особым отношением к старым национальным рецептам, переданным через поколение, придавая им новую жизнь. Только здесь можно отведать редчайшие традиционные блюда, которые часто создаются талантливыми шеф-поварами по уникальным рецептам, унаследованным от предков.

Чтобы превратить эти семейные воспоминания в непревзойденный опыт, которым бы гордился каждый ресторан первого класса, Praya Kitchen тщательно использует только свежие сезонные ингредиенты. Таким образом, еда здесь современная и уникальная, объединяющая мультикультурное происхождение и исторические кулинарные традиции. Специальное меню содержит ассортимент впечатляющих гурманских блюд, которые невозможно найти в другом месте. Это не просто мастерство в приготовлении вкусной этнической кухни, а воплощенная преданность возрождению исключительных традиционных рецептов, редко встречающихся на шведских столах, даже в других роскошных отелях Бангкока.

Ресторан располагает тремя отдельными залами для частных и групповых обедов, каждый из которых рассчитан максимум на 10 гостей.

Часы работы шведского стола: завтраки с 6:00 до 10:30; обед с 12:00 до 15:00; ужин с 18:00 до 22:00.

3. Raintree Café, отель Athenee

Одно из лучших мест для бенджа в стиле шведского стола в Бангкоке можно найти в отеле Athenee Hotel. Этот современный тайский отель расположен в одном из центральных районов Бангкока, вблизи многих достопримечательностей города. Но он также является домом для нескольких местных жемчужин, включая изысканные рестораны.

Одним из таких является Raintree Café, расположенный на уровне лбу, отличающийся своим шведским столом. Он работает целый день и предлагает отличный ассортимент тайских и международных блюд. Посетители отмечают приятную атмосферу и приветливый персонал, умение команды шеф-поваров идеально справляться как с местной, так и с западной кухней, а также разнообразие шведского стола, одного из лучших в отелях Бангкока. Ежедневно шеф-повара готовят пять исключительных блюд, заставляющих посетителей присоединяться к рядам постоянных клиентов.

Ресторан имеет три отдельных зоны, каждая с собственной атмосферой. Главный буфет и зона для сидения, названная Bronze Kitchen, оснащена современными интерактивными зонами приготовления пищи с просторными элегантными сидячими местами. Рядом расположен Valaya Room, VIP-пространство, напоминающее роскошную старинную библиотеку. Третий зал, Mysterious Garden – это современная столовая, идеальная для частных встреч и послеобеденного чая. Ресторан также имеет открытую террасу, где можно обедать, наслаждаясь свежим воздухом и атмосферой на открытом пространстве.

Меню шведского стола включает в себя разнообразные гурманские блюда – от воскресного бранча и морепродуктов до холодных и горячих деликатесов. Их подают через тележки от шеф-повара к столу, а также устанавливают станции для приготовления пищи на открытом воздухе. Кроме основных блюд, доступны десертные тележки с отличным ассортиментом – от ромовых баб и крепов Сюзетт до оригинального мороженого и манго с рисом.

Часы работы шведского стола: завтрак ежедневно с 6:30 до 10:30; обед с пятницы по субботу с 12:00 до 14:30; бранч в воскресенье с 11:45 до 15:00; ужин с четверга по субботу с 18:00 до 22:00.

4. Red Oven в отеле SO/Bangkok

Шведский стол в ресторане Red Oven предлагает международные блюда. Источник: Image All.accor.com Шведский стол в ресторане Red Oven предлагает международные блюда. Источник: Image All.accor.com

Еще одно прекрасное место в списке лучших шведских столов в Бангкоке – ресторан Red Oven в 5-звездном отеле SO/Bangkok в центре города. С ночи до утра это заведение представляет традиционную "рыночную" кухню, переосмысленную в современном стиле. Пока ваша еда готовится в аутентичной красной печи, вы можете любоваться знаменитым парком Лумпхини и дорогой Саттона с 7-го этажа.

Ресторан предлагает меню à la carte и международный шведский стол, но именно меню бранча на выходных является самым популярным. Оно включает в себя изысканные блюда высокой кухни и морепродукты со всего мира. К примеру, ваша трапеза может начаться с легких закусок: острого салата из лосося и коктейля из креветок. Затем вы можете насладиться ассортиментом свежайших морепродуктов, которые приготовят на гриле по вашему желанию. Наконец, завершите пир аппетитным десертом на кондитерской станции. Шведский стол дополняет большой винный список от Wine Connection, а также кофе и другие безалкогольные напитки.

Еще один из лучших шведских столов в Бангкоке в этом отеле – World Buffet & Robata Grill, который приглашает гостей в кулинарное путешествие по миру. Он включает суши-станцию со свежими сашими, суши и специалистами, станции с гриль-, барбекю- и паста-блюдами, "улов дня" (свежие креветки, мидии, голубые крабы), устричный бар, пицца-бар, салат-бар и десертный бар со всем – от роз. Бранч на выходных также стоит внимания, предлагая гурманские блюда, например камчатский краб или паста с трюфелями.

График шведского стола: завтрак ежедневно с 6:00 до 10:30; обед в Red Oven – с четверга по пятницу с 12:00 до 15:00; World & Robata Grill – с воскресенья по четверг с 18:00 до 22:00; "Уикенд-буфет" – с пятницы по субботу с 18:00 до 22:00; воскресный бранч – с 12:00 до 15:00.

5. Последний Recipe в Le Méridien Bangkok

Следующим в списке лучших шведских столов является 5-звездочный отель Le Méridien Bangkok, расположенный в деловом районе Силом в Бангкоке. Его ресторан Latest Recipe предлагает отличное сочетание азиатской и средиземноморской кухни, гармонизируя вкусы из разных регионов.

Утро в ресторане начинается с буфета завтрака Lifestyle, где подают еду, вдохновленную культовыми средиземноморскими локациями Портофино и Ниццы, а также исключительную азиатскую кухню.

Кроме завтраков, вы можете ознакомиться с буфетом La Dolce Vita, изобилующим итальянскими и международными шедеврами, приготовленными на ваших глазах. Обеды, ужины и воскресные бранчи обрадуют богатыми вкусами французской прованской кухни и средиземноморских регионов, дополненных оживленными азиатскими станциями. Семейные воскресные бранчи могут включать в себя кулинарные мастер-классы и детский буфет, позволяющий Latest Recipe называть себя "интерактивным рестораном". Несмотря на это географическое разнообразие, вкусы так гармонично сочетаются, что удовлетворят даже самых требовательных гурманов.

Latest Recipe также имеет альтер-эго в стиле брассере – La Cantine, предлагающий выбор основных блюд, десертов и закусок.

График шведского стола: завтрак – ежедневно с 6:00 до 10:30; обед – ежедневно с 12:00 до 14:30; ужин – ежедневно с 17:00 до 23:00.